Подарки на 8 марта в Донецке: где купить и что подарить

Вот и прошел праздник 23 февраля – теперь мужчины, одаренные гелями, бритвами и носками начинают искать – где же купить подарки на 8 марта в Донецке. Одни же определились, как обрадуют своих жен, детей и матерей, но многие ещё не выбрали ничего подходящего. Как говорится – то недобор, то перебор. Шубу подарить – многовато будет, а романтический ужин – слабенько.

Мы собрали список подарков, которые по нашей версии могут подойти к празднику. Так что, мужчины, удивляете представительниц слабого пола своей оригинальностью и решительностью в выборе сюрприза, а главное – подойдите к этому делу ответственно, а то потом весь год отдуваться придется!

1. Сертификат в фитнес-клуб или спа-салон

Какая девушка не обрадуется сертификату в фитнес-клуб или спа-салон? Можно подарить сертификат на определенную сумму или на конкретное направление – абонемент на месяц безлимита или посещение конкретной процедуры.

- Хорошим вариантом будет клубная карта на несколько посещений или на разовое посещение фитнес-зоны «Atlas». Последняя обойдется в 650 рублей. В карту входят посещения тренажерного зала, аква-комплекса, студии групповых занятий и ознакомительный инструктаж, - говорят в администрации заведения.

Какая девушка не обрадуется сертификату в фитнес-клуб или спа-салон? Фото: Личный архив героев публикации

Также «Atlas» предлагает услуги массажа, макияжа, маникюра, солярия и многое другое – всё на вкус прекрасной половины человечества.

Где заказать: фитнес-центр по телефону 071 332 03 01 и спа-центр по телефону 071 381 98 00

2. Красивое платье

Девушке будет приятно, если вы подарите ей платье или кофточку, а особенно, если вещь будет выполнена на заказ. Таким образом, вы преподнесете любимому человеку качественный подарок, который будет радовать не только ее, но и вас.

- У нас вы можете заказать платье или костюмчик. В наличии большой ассортимент ткани и фурнитуры, - говорит дизайнер и владелец магазина-ателье Игорь Иванишин. – Ещё мы предлагаем многообразие машинных вышивок, от готовых эскизов до разработанных специально для наших клиентов.

Девушке будет приятно, если вы подарите ей платье или кофточку

Однозначно, девушка будет благодарна за такой подарок, а особенно, если платье или кофточка будет ее любимого цвета.

Где заказать: в магазине-ателье «Ivanishin I.» по телефону 071 305 73 03

3. Фотосессия

Хорошим подарком будет сертификат на фотосессию. Она может быть как одиночная, так и совместная – совсем скоро фотографироваться можно будет не только в студиях, но и на улице. Уже в первые весенние деньки природа начнет радовать нас своей красотой. Обычно стоимость таких фотосессий стартует от 1 500 рублей за час съемки. Сертификат можно заказать у местных фотографов. Одна из таких Алеся Ковтун.

Сертификат на фотосессию - нужный и оригинальный подарок. Фото: Личный архив героев публикации

- В наличии подарочные сертификаты в новом дизайне, - пишет девушка. - Порадуйте своих родных и близких оригинальным подарком, приятными воспоминаниями и положительными эмоциями.

Где заказать: по телефону 071 399 85 72

4. Романтический ужин

А возможно, и не стоит ломать голову над тем, как и чем удивить свою вторую половину – порадуйте свою вторую половинку романтическим ужином. Ресторан комплекса «Atlas» сделает все за вас.

- У нас будет подготовлен тематический вечер к празднику 8 марта. Истинные гурманы смогут побаловать себя вкуснейшей кухней, - говорят в администрации ресторана. – Праздничная атмосфера понравится всем девушкам, которые в этот вечер будут в нашем заведении.

Где забронировать столик: по телефону 071 332 03 02

5. Комплект нижнего белья

Один из лучших подарков любимой женщине – комплект красивого нижнего белья, в котором она почувствует себя самой привлекательной и желанной. Ещё можно подарить спальный комбинезон или халатик с именной вышивкой. Ведь ничто так не поднимает настроение прекрасной половине человечества, как красивое отражение в зеркале и восхищенный взгляд любимого мужчины.

Ещё можно подарить спальный комбинезон или халатик с именной вышивкой. Фото: Личный архив героев публикации

Всё это по доступным ценам можно купить в интернет-магазине «One Million Roses». Главное заранее узнайте точные размеры и предпочтения девушки. Тогда вам точно удастся удивить её своим подарком.

Где заказать: по телефону 071 318 05 08

6. Любимый аромат

Говорят, что аромат скажет о человеке больше, чем прическа или стиль одежды. Парфюм - неотъемлемая часть имиджа женщин. Поэтому её любимый запах во флакончике – беспроигрышный вариант.

Любимый аромат - хороший подарок. Фото: Личный архив героев публикации

- У нас широкий ассортимент оригинальной парфюмерии, - говорят в магазине «Parfum original». – Продаем только оригинальную парфюмерию. Выбрать подарок можно как в магазине, так и в интернете. Также есть доставка товаров по Донецку и Макеевке.

Где заказать: по телефону 071 354 92 09

7. Букет любимых цветов

Банальный букет любимых цветов – всегда актуальное дополнение к подарку на 8 марта. Ваша вторая половинка оценит ваши старания, особенно если вы подойдете к этому ответственно. Цветы лучше купить конкретно те, которые ей нравятся.

Банальный букет любимых цветов – всегда актуальный подарок на 8 марта. Фото: Личный архив героев публикации

И не забудьте про открытки. Напишите на ней что-то от себя - это будет отличным милым бонусом к букету.

Где заказать цветы: в магазине «Нова Люкс» по телефону 071 421 29 87