Взрыв в Макеевке: ранен командир одного из подразделений народной милиции

Сообщение о взрыве в Макеевке опубликовано на сайте народной милиции ДНР.

- Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики. Так, сегодня в городе Макеевка произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль. На месте происшедшего работает следственная группа. Информация о пострадавших уточняется. По имеющимся данным, есть описание подозреваемых в причастности к диверсии, ведутся розыскные мероприятия, - говорится в сообщении.

Автомобиль после взрыва. Фото: vk.com/vmakeevke

Позже в своем телеграм-канале wargonzo журналист Семен Пегов сообщает, что - в Макеевке пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР. Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант - сделал закладку так, что пострадал только автомобиль. Взрыв произошел в 8:10 утра. Об этом сообщают источники в донбасских силовых структурах.

Автомобиль после взрыва. Фото: vk.com/vmakeevke