2019-02-22T23:19:12+03:00
Общество

"Умная школа ДНР": Какие новшества внедрят в систему образования?

В учебных заведениях установят видеонаблюдение и электронные турникеты
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ДАНФото: ДАН
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Министерство связи совместно с министерством образования и науки Донецкой Народной Республики запустили проект "Умная школа ДНР". Первым городом для тестирования выбран Докучаевск.

- Это прифронтовой город, в связи с чем там есть немало сложностей. Если созидать, то на таких опасных участках, чтобы люди чувствовали, что живут не где-то на отшибе, а что передовые технологии внедряются и у них. Я считаю, это очень важно. Для первого этапа внедрения проекта выбрана школа № 3 - сказал министр связи Республики Виктор Яценко.

Вот такие карты будут у старшеклассников. Фото: ДАН

Вот такие карты будут у старшеклассников. Фото: ДАН

По словам представителя ведомства, уже проведены все необходимые измерения для того, чтобы установить оборудование.

- Будут системы видеонаблюдения и электронных турникетов. Монтаж запланирован на март, - говорит он. - Школьникам для прохода через турникет выдадут пластиковые карточки, а учащимся младших классов – специальные браслеты.

Такие браслеты будут у учеников младших классов

Такие браслеты будут у учеников младших классов

Информация о перемещении детей на входе будет фиксироваться и заноситься в электронную базу, а родители получат смс-оповещение.

- Это позволит повысить уровень безопасности в учебном заведении и оперативно информировать родителей о местонахождении их детей, - подчеркивает Яценко.

Министр связи отметил, что позже планируется реализовать проект «электронная столовая».

- Можно будет расплачиваться безналичными средствами за питание в школе и «электронный журнал и дневник» с системой контроля за успеваемостью учеников, - сказал руководитель ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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