Пятый сезон Юзовской лиги КВН: какие команды сыграют на фестивале

Уже на следующей неделе стартует пятый сезон Открытой Юзовской лиги КВН. Об этом сообщают организаторы игр.

- Пройдет первый, но, уж точно, далеко не последний юбилейный сезон, который без всяких сомнений станет лучше четырех предыдущих, - говорят организаторы. - Ну а начинаем мы, как всегда, с фестиваля, где вы сможете как познакомиться с новыми командами, так и увидеть прогресс хорошо знакомых.

Фото: Юзовская лига КВН

В фестивале примут участие 16 команд КВН из разных вузов Республик Донбасса. Игра пройдет 28 февраля в актовом зале ДонНАСА. Начало в 16:00.

Состав фестиваля: "Винегрет", "Майами", "Шальная Императрица", "Ребята с нашего двора", "Розовый гусь", "Злая сборная", "КПД", "Далеко пойдём", "Немножечко", "Разрушители мифов", "На стиле", "Время первых", "Осторожно, Дети!", "Камон", "Престижные люди", "О".

На протяжении сезона команды будут бороться за путевку на ХХХI Международный фестиваль "КиВиН", который проходит в городе Сочи.

Победителем прошлого сезона стала команда "А мы не против" из Ровеньков.

Фото: Юзовская лига КВН

Кстати, "Комсомолка" выступает информационным партером Открытой Юзовской лиги КВН.