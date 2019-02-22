Макеевчанин Борис Панченко совершил свой подвиг 23 февраля 1945 года

За все годы существования Союза этого высшего звания были удостоены 567 жителей Донбасса. Среди них - Борис Константинович Панченко.

Подвиг, за который ему было присвоено звание Героя Советского Союза, он совершил в знаковый для всего советского народа день - 23 февраля 1945 года в День Советской Армии и Военно-Морского флота.

Одна фотография и судьба человека

Об этом удивительном человеке я собиралась рассказать давно. Но все время почему-то откладывала. Совсем недавно, перебирая домашний архив, нашла фотографию, на которой запечатлены моя мама, я с братом, бабушка и ее друг - Борис Константинович Панченко. И тогда я решила, что именно сейчас, в преддверии Дня защитника Отечества, должна написать о нем.

Макеевчанин Борис Панченко совершил свой подвиг 23 февраля 1945 годаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Борис Константинович Панченко - коренной макеевчанин. Он родился в 1915 году. Сотрудники республиканского государственного архива нашли среди документов метрическую книгу молитвенного дома Донской духовной консистории области Войска Донского, поселка Дмитриевка (это старое звание Макеевки), в которой сохранилась метрическая запись о рождении Бориса. Эта запись интересна тем, что в ней указано - Борис Панченко был назван в честь князя Бориса Благоверного.

В семье Панченко было три дочери и единственный сын - Борис. Он закончил фабрично-заводское училище и уже в 15 лет пошел работать в доменный цех на Макеевский металлургический завод. А когда началась война Борис Панченко ушел защищать Родину. В октябре 1941 года он был призван Макеевским районным военным комиссариатом.

Племянница Бориса Константиновича Татьяна Калиновская вспоминает, что об этом рассказывала ее мама.

- Он ушел на войну осенью и его взяли на подрывные работы - Борис Константинович был электриком, - говорит Татьяна Калиновская. - На подрыв мостов, в частности, его посылали на ДнепроГЭС. Борис Константинович дошел до Праги. а вот в Берлине не был.

Татьяна Калиновская

История подвига

Борис Панченко сначала попал на Донской фронт. Перед войсками этого фронта стояла задача удерживать рубеж по реке Дон, два важных плацдарма на Южном берегу реки и оказывать поддержку Сталинградскому фронту. Он участвовал в боях за Сталинград.

- Во время службы на 4 Украинском Фронте, он совершил свой воинский подвиг, за который получил звание Героя Советского Союза, - рассказывает заместитель начальника отдела использования документов государственного архива ДНР Дмитрий Семенов.

Это был февраль 1945 года. Советские войска приступили к освобождению Чехословакии. Батарея 82-миллиметровых минометов, которой командовал на тот момент лейтенант Панченко, находилась на территории Чехословакии возле небольшого населенного пункта Витаново.

Макеевчанин Борис Панченко совершил свой подвиг 23 февраля 1945 годаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Ранним утром 23 февраля Борис Панченко отправился на наблюдательный пункт на южной окраине этого поселения, и в этот момент гитлеровцы внезапно открыли шквальный огонь. У них был очень большой перевес в живой силе и технике, поэтому им удалось окружить этот наблюдательный пункт. Наши бойцы продолжали яростно сражаться.

Вот выдержка из наградного листа Бориса Панченко: «Лейтенант Панченко, находясь на наблюдательном пункте, с группой бойцов, не зная участи остальных, организовал круговую оборону и огнем гранат и автоматов отбивал яростные атаки врага, пытавшегося захватить наблюдательный пункт. Благодаря исключительному мужеству лейтенанта Панченко группа в трудных условиях окружения, не имея ни с кем связи, выдержала натиск превосходящего в несколько раз противника и удержала отдельный дом, контролировавший шоссе Чимхово-Витанов в течение 12 часов до подхода подразделений».

Это шоссе было стратегически важным. По нему немцы могли внезапно выйти в тыл нашим войскам. И лейтенант Панченко с группой своих бойцов удерживал часть этой дороги. Немцы упорно пытались прорвать оборону и связаться со своими частями.

- Оборона была достаточно успешной, бойцы сумели удержать ряд атак гитлеровцев. Успешно их отбили. И Борису Константиновичу даже удалось захватить в плен немецкого радиста, который двигался за подкреплением, - рассказывает Дмитрий Семенов.

Личный вещи Панченко из коллекции макеевского музеяФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Борис Константинович был ранен. Большинство его бойцов остались живы.

Хотя, точных данных о потерях в этом бою найти сейчас не удалось. Семья Панченко ничего не знала о судьбе Бориса. От него давно не было никаких известий. А сообщение о его подвиге пришло уже после Победы.

Семья не знала – жив ли Борис

- Дядя Боря совершил подвиг 23 февраля. Но приказ о награждении вышел 25 мая. И буквально в эти же дни об этом напечатала газета «Макеевский рабочий», - вспоминает Татьяна Калиновская. - В семье ничего не знали о Борисе и очень переживали от этой неизвестности. И вдруг вечером прибегает наша соседка с этой газетой. Там было 3 или 4 фотографии, в том числе и его. Было сказано, что что он - Герой Советского Союза. Но не было написано - посмертно, или он жив. Ничего не было. И мама поздно вечером побежала в военкомат - узнать. Там тоже еще ничего не знали. Только на следующий день стало известно, что он был ранен, и находился еще в госпитале. Вернулся осенью. Уже с женой приехал в наш дом, где были его папа, мама, сестра - моя мама, и я. Помню, как его встречали. Было много гостей.

Дмитрий Семенов показывает метрическую книгуФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В родном городе есть улица имени Панченко

После войны Борис Константинович вернулся на свой родной завод. И проработал в доменном цехе еще около 40 лет. Он автор нескольких патентов. Его разработки применялись в доменном цехе.

В макеевском краеведческом музее хранятся также личные вещи Бориса Константиновича - гармонь, походный полевой самовар, военный билет, трофейный кинжал, грамота, а также документы и фотографии. Всю свою жизнь Борис Панченко вел активную общественную работу, был председателем макеевской городской комиссии содействия Фонду мира.

Дружил с однополчанами, приходил на встречи со школьниками. Он является почетным гражданином Макеевки и его именем названа одна из центральных улиц.