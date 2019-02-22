Эдуард Басурин: посоветовал бы американцам проверить наличие на украинских складах своих «Джавелинов»

За неделю Вооруженные формирования Украины произвели 151 обстрел территории двадцати населенных пунктов Донецкой Народной Республики из 82 и 120 мм минометов. Об этом сообщил замначальника Управления Народной милиции.

- На прошедшей неделе украинские боевики сосредоточили свои агрессивные действия на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры, - говорит Басурин. - В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины повреждены три гражданских автомобиля, два участка газопровода, частично разрушены 29 домостроений. В Горловка остались без электричества более трех тысяч абонентов.

Фото: НМ ДНР

Обстрелы Южнодонбасского водовода в поселке Васильевка не прекращаются.

- Кроме того, боевики 93-й бригады в очередной раз обстреляли из 120 и 82 мм минометов н.п. Васильевка, а также район насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода во время смены персонала, - говорит замначальника УНМ ДНР.

Эдуард Александрович говорит, что в результате коварных обстрелов со стороны украинских вооруженных бандформирований, исполняя свой долг, погиб один военнослужащий Республики. Не обошлось без пострадавших и среди мирного населения.

- В результате прицельной стрельбы по н.п. Докучаевск с позиций боевиков 128-й горно-пехотной бригады, ранение получила женщина 1949 года рождения, - рассказывает Эдуард Басурин. - Все сведения с приложением фото и видеоматериалов будут направлены представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел.

Фото: НМ ДНР

Наблюдатель ОБСЕ не досчитались большого количества украинского вооружения в местах их хранения.

- Наблюдатели ОБСЕ не досчитались 18 152 мм самоходных гаубицы «Мста-Б», 20 РСЗО «Град», 20 танков и 40 противотанковых пушек «Рапира», шесть 152 мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С» и шесть танков, - сообщил Басурин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/693579" frameborder="0"></iframe> Обстановка в ДНР на 22 февраля 2019 года.

В Украине продолжается расследование гибели солдата ВСУ, которого обстреляли из минометов свои же, когда тот хотел дезертировать в сторону ДНР.

- По имеющейся у нас информации, в подразделения 57-й бригады прибыла большая комиссия из штаба оперативно-тактической группировки «Восток» с целью выяснения обстоятельств гибели офицера 42-го батальона этой бригады старшего лейтенанта Мельниченко, - рассказывает замначальника УНМ ДНР. - Напомню, нам стали известны обстоятельства произошедшего, а именно то, что командир 57-й бригады Мишанчук лично отдал приказ уничтожить сбежавшего в сторону наших позиций подчиненного. После его обнаружения, минометчики обстреляли этот район, в результате чего дезертировавший офицер погиб.

Фото: НМ ДНР

Эдуард Басурин заявил, что в ВСУ процветает воровство оружия и боеприпасов. Прокуратурой незалежной вскрыто более 250-ти фактов хищения оружия.

- Посоветовал бы так называемым американским партнерам проверить наличие на складах своих «Джавелинов». Вдруг окажется так, что в числе 14 украденных ПТРК будут комплексы не только украинского производства, - сказал Басурин.

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин поздравил всех отважных воинов, стоящих на защите Донбасса от украинских оккупантов.

- Хочу пожелать всем защитникам нашей земли помнить о подвигах наших предков, оставаться достойными преемниками славных традиций, быть преданными сынами своего Отечества, а также крепкого здоровья, мира и семейного благополучия! - поздравил Эдуард Александрович.