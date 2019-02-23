В "серой зоне" на Донбассе обнаружены кабаны, инфицированные африканской чумой

Специалистами ветеринарно-медицинской службы Украины зарегистрирован очередной случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Донбассе. В этот раз жертвами опасного вируса стали дикие кабаны в «серой зоне» линии соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-центре службы.

«15 февраля вблизи села Новобахмутовка Ясиноватского района было обнаружено 4 трупа диких кабанов. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями», — говорится в сообщении.

За прошлый год из-за вируса АЧС было уничтожено порядка 32 тыс. голов домашних свиней. Этим объясняется наращивание импорта свинины из зарубежных стран.

Карантинная зона создана и в Томаковский р-не Днепропетровская области. Это первый случай АЧС на этой территории в 2019 году.

- 28 свиней похоронили согласно всем санитарным нормам (закопали в глубокой ямме - ред.). Вокруг поселка Топило организовали двухкилометровую зону защиты. В хозяйствах ликвидируют всех свиней, чтобы избежать распространения болезни, — рассказали в санслужбе.

- АЧС не опасен для человека. Обычно вирус (сравнимый с пожаром возникает у диких кабанов и перекидывается на домашних свиней, - рассказывает донецкий биолог Евгений Тимохин. - Фермерам приходится избавляться от всех свиней в хозяйстве. Поэтому разведение этих животных считается рискованным. Наверняка сейчас санслужбой будут приняты еще более жесткие меры на ввоз свинины в республики.