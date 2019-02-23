Юлия Чичерина поздравила дончан с днем защитника Отечества

Впервые в 2019-м году известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина посетила столицу Луганской Народной Республики. Дата выбрана не случайно. Своим концертом в стенах Луганской академической филармонии певица решила поздравить военнослужащих Народной милиции с предстоящим праздником — Днем Защитника Отечества.

Кроме того, Юлия выступила в прифронтовой Ясиноватой.

- В который раз приезжаю сюда в день защитника Отечества, потому что это самое актуальное место, где стоит находиться в этот замечательный праздник, потому что все основные защитники здесь и я рада их поздравлять. По сложившейся многолетней традиции, желаем победы и мира над головой.

На своих концертах певица исполняет не только песни донбасского цикла, но и "Ту-лу-ла", "Жара", "Блюдца", "Моя Спарта", чтобы хоть немного отвлечь зрителей от войны. И, конечно, в сопровождении симфонического оркестра звучали полюбившиеся всем "На передовой", "Сталинград" и другие.