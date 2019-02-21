2019-02-21T18:24:54+03:00
Политика

Война на Донбассе: Украина модернизирует даже хлам

Порошенко не собирается отказываться от любого смертельного оружия
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ЗРК Куб впервые был применен в 1967 году. ФОТО: СоцсетиЗРК Куб впервые был применен в 1967 году. ФОТО: Соцсети
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На Украине завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор, которые поступят на вооружение подразделений ВСУ в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Муженко.

По его словам, эти ЗРК вернутся в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск.

«Это даст возможность повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом», – заявил Муженко.

«Модернизированные» ЗРК Куб и Тор были разработаны еще в советское время. В частности, первые установки Куб были приняты на вооружение в 1967 году, в Тор поступил в эксплуатацию в 1986 году.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию для "КП":

- Установки древние, как мамонты. Они опасны для гражданских авиалайнеров и военных самолетов старых поколений, на которых нет систем установки помех. Главная цель модернизации - продлить срок работы этих комплексов, ибо в современной войне им место на свалке.

Тем временем, обстрелы ДНР продолжаются, Порошенко просит любого оружия из США, но готов покупать "хлам" из бывших стран Варшавского договора. Это приносит заинтересованным сторонам большие деньги.

Кстати, в 2019 году американцами обещана помощь незалежной в 700 млн. долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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