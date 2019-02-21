На кандидатов в Президенты Украины готовятся покушения

Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики располагает информацией, которая подтверждает недавнее заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами провокаций (вплоть до физического устранения) в отношении отдельных кандидатов в президенты и независимых политиков, в том числе и Виктора Медведчука.

Об этом сказано на сайте ведомства.

По имеющимся данным, основным разработчиком и исполнителем акций по устранению неугодных политиков является Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Курирует данную работу сам руководитель ГУР МОУ Василий Бурба. а непосредственной разработкой занимается его заместитель Павел Яцюк. Указания идут от администрации президента Украины.

В СБУ стоит задача получения оперативной информации об образе жизни политиков. В Службе безопасности Украины слежку за потенциальными жертвами организовывает начальник Департамента защиты национальной государственности (так называемый Департамент «Т») Даниил Доценко.

Известно, что покушение на Медведчука должна совершить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа, базирующегося в городе Хмельницкий. В настоящее время под руководством специалистов из состава Разведывательного управления Министерства обороны США, которые проживают в гостинице «Арена» Хмельницка на базе этого полка проходят подготовку несколько групп так называемых ликвидаторов.

По замыслу разработчиков, покушение должно произойти от имени одной из националистических организаций, деятельность которых на сегодняшний день полностью контролируется украинскими спецслужбами.

Подтверждением достоверности разведданных является активное формирование в средствах массовой информации Украины из фигуры Медведчука образа предателя.

Его обвиняют в предательстве интересов Украины и пророссийских взглядах.

Такие методы уже применялись украинскими спецслужбами при проведении акций по ликвидации публициста Олеся Бузины белорусского журналиста Павла Шеремета и многих других.

Восемь кандидатов в президенты уже обратились в МВД Украины за предоставлением им охраны.

Но готовность высшего украинскою руководства отдать приказы на совершение тяжких преступлений говорит о несостоятельности действующего режима и боязни оппонентов, которые действительно способны изменить ситуацию в стране.

"МГБ ДНР обращается к сотрудникам украинских спецслужб с призывом не выполнять заведомо преступные приказы своих руководителей в угоду временным политическим лидерам. Власть меняется, но народ остается. А за совершенные преступления в любом случае придётся отвечать. Вспомните нацистских преступников времён Великой Отечественной войны, которые предстали перед международным судом в Нюрнберге. Не ставьте себя в один ряд с военными преступниками. Не совершайте тех действий, из-за которых вас будут презирать потомки", - сказано в сообщении ведомства.