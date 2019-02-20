Песня «Не измени своей земле», которую написали донецкие авторы, произвела фурор в Москве

17 февраля 2019 года в историческом месте Москвы – Колонном зале Дома Союзов – состоялся Праздничный гала-концерт лауреатов Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика XXI век», призванный возродить практику создания отечественных патриотических песен.

Президентом фестиваля-конкурса «Красная гвоздика» с 2015 года был народный артист СССР, певец Иосиф Кобзон. «Спасибо всем, кто помнит о Родине! Спасибо всем, кто думает о её будущем! Пусть звучат достойные песни»! – эти слова мэтра, сказанные им в адрес фестиваля, теперь звучат как завещание и напутствие. Все мероприятия этого года будут посвящены памяти бессменного президента «Красной гвоздики».

По итогам конкурса, помимо основных призов, лауреатам вручены призы в честь народного артиста СССР Иосифа Кобзона, заслуженного артиста РФ и Болгарии Бисера Кирова, народных артистов СССР, композиторов Георгия Новикова и Серафима Туликова.

Возрождённый в 2015 году, после 15-летнего перерыва, легендарный музыкальный фестиваль «Красная гвоздика» за эти годы обрёл былую славу и популярность, окреп и стал одним из значительных явлений в культурной жизни страны. В течение года в разных регионах России проходят отборочные туры фестиваля-конкурса, множество молодых талантливых певцов и композиторов уже получили путёвку в жизнь, став лауреатами фестиваля. Они продолжают славную традицию, ведь когда-то победителями «Красной гвоздики» становились Бисер Киров, Марыля Родович, Заур Тутов, Тамара Гвердцители, Жанна Рождественская и другие известные певцы. Их имена уже вписаны в историю музыкального фестиваля-конкурса. А жизнь продолжается, и в концерте 17 февраля приняли участие лауреаты фестиваля-конкурса «Красная гвоздика» - 2018.

Донецкую Народную Республику представили песни Владимира Скобцова и Михаила Хохлова, которые исполнили артисты драмтеатра имени .Марка Бровуна Алексей Аносов и Наталья Качура. Песня "Не измени своей земле" (стихи Владимира Скобцова, музыка Михаила Хохлова) в исполнении Алексея Аносова стала лауреатом и вызвала самые продолжительные овации в зале.

Наталья Качура. ФОТО: Личный архив

Кроме того, в программе участвовали и звёзды: Лев Лещенко, Зара, Ренат Ибрагимов, Владимир Березин, Алексей Евсюков, Надежда Чепрага, Заур Тутов, Артур Беркут, группа «Leonid and friends», Малика Разакова, Екатерина Агапова, Александр Шалунов, Александр Добронравов, Виктор Кожевников, Александр Шаганов, Елена Ямпольская, Марина Бурлакова и другие.