2019-02-19T18:24:42+03:00
Политика

В ДНР отметили четвертую годовщину освобождения Дебальцево от украинской армии

В городе прошел митинг [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Возложение цветовВозложение цветовФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Прошло четыре года после того, как ополчение ДНР и ЛНР смогло освободить Дебальцево от украинской армии. В честь этой даты в городе прошел митинг, на котором собралось около двух тысяч человек.

В Дебальцево отметили четвертую годовщину освобождения города от украинской армии.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- В 2015 году Дебальцево стало символом мужества для граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, - говорит Денис Пушилин. - Именно тогда мы доказали, что готовы сражаться за будущее, сражаться за свободу, сражаться за победу. Этот бой стал героической страницей в истории Донбасса. Надеюсь, что ДНР и ЛНР когда-нибудь вновь объединятся в составе большой России

Денис Пушилин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Денис ПушилинФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка сказал, что победа в Дебальцевской операции — это важная страница в борьбе Донбасса с украинским фашизмом.

- Мы подтвердили, что Донбасс имеет свою гордость и достоин свободы. Память о погибших будет вечной в наших сердцах, — отметил он.

На митинг собрались около 2 тысяч человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На митинг собрались около 2 тысяч человекФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

СПРАВКА "КП"

Бои за Дебальцево длились с июля 2014 года по февраль 2015 года и закончились победой ДНР, город был освобожден и перешел под контроль Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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