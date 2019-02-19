В ДНР отметили четвертую годовщину освобождения Дебальцево от украинской армии

Прошло четыре года после того, как ополчение ДНР и ЛНР смогло освободить Дебальцево от украинской армии. В честь этой даты в городе прошел митинг, на котором собралось около двух тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/692860" frameborder="0"></iframe> В Дебальцево отметили четвертую годовщину освобождения города от украинской армии.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- В 2015 году Дебальцево стало символом мужества для граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, - говорит Денис Пушилин. - Именно тогда мы доказали, что готовы сражаться за будущее, сражаться за свободу, сражаться за победу. Этот бой стал героической страницей в истории Донбасса. Надеюсь, что ДНР и ЛНР когда-нибудь вновь объединятся в составе большой России

Денис ПушилинФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка сказал, что победа в Дебальцевской операции — это важная страница в борьбе Донбасса с украинским фашизмом.

- Мы подтвердили, что Донбасс имеет свою гордость и достоин свободы. Память о погибших будет вечной в наших сердцах, — отметил он.

На митинг собрались около 2 тысяч человекФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

СПРАВКА "КП"

Бои за Дебальцево длились с июля 2014 года по февраль 2015 года и закончились победой ДНР, город был освобожден и перешел под контроль Республики.