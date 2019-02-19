2019-02-19T16:58:40+03:00
Политика

В ДНР спасли африканца, над которым сотрудники СБУ издевались, а потом бросили в серой зоне

Об этом сообщила министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ДАНФото: ДАН
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Гражданин Экваториальной Гвинеи Мамаду Диалло направлялся из России в Германию. Когда африканец пересекал территорию Украины - стал жертвой спецслужб незалежной. Они его пытали, а потом бросили в "серой зоне" у линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщили министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

- В ходе конфликта в Донбассе украинские власти совершенно игнорируют права человека. Один из таких случаев произошел с гражданином Экваториальной Гвинеи Мамаду Диалло. Он находился на территории РФ и учился в одном из вузов, - говорит она. - Однако жизненные обстоятельства сложились таким образом, что им было принято решение отправится в ФРГ и благодаря услугам частных перевозчиков, пересек границу РФ и Украины.

Мамаду рассказал на пресс-конференции, что допросы велись с применением силы и психологического давления.

- Со мной жестоко обращались и били. Так как я не знаю русский и украинский язык, я не понимал, что от меня хотят, и отношение было плохое. За это время у меня появились проблемы со здоровьем, и я потерял в весе (около 30 кг), - рассказал он. - Мне здесь оказали медицинскую помощь, предоставили хорошее жилье и хорошо кормили. Я персонально благодарю Наталью Юрьевну, и всем, кто оказал помощь.

Министерство иностранных дел ДНР связалось с сотрудниками дипломатического представительства Экваториальной Гвинеи в Российской Федерации. После объяснения деталей ситуации, в которой оказался Мамаду Диалло, был согласован и проработан механизм его возвращения домой.

- На данный момент Мамаду Диалло уже получил специальный временный документ, удостоверяющий личность, благодаря которому он сможет пройти все формальности в ходе пересечения границы Донецкой Народной Республики и совершить перелет из Москвы в столицу Экваториальной Гвинеи город Малабо, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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