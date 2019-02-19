2019-02-19T14:45:52+03:00
Общество

Виктория Тарасова - звезда сериала "Глухарь"станет диктором Донецкого диктанта

Донецкий диктант состоится 21 февраля в 14.00, автор текста - наш земляк, писатель Владислав Русанов [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Для Виктории Тарасовой это будет уже не первая поездка в Донбасс. Фото: starhit.ruДля Виктории Тарасовой это будет уже не первая поездка в Донбасс. Фото: starhit.ru
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Стало известно имя диктора Донецкого диктанта на второй площадке (в Донецком национальном университете, на филологическом факультете). Им станет Виктория Тарасова - звезда сериала «Глухарь», актриса театра и кино, почётный деятель искусств Москвы (2015). После написания Донецкого диктанта Виктория Тарасова проведет творческую встречу с участниками акции.

Этот год объявлен в ДНР годом русского языка. В связи с чем, а так же в честь 150-летия основания Донецка в Республике пройдёт «Донецкий диктант». Как мы сообщали ранее, поучаствовать в Донецком диктанте могут все желающие.

Акция проводится 21 февраля в 14.00 по московскому времени. Текст «Донецкого диктанта» пишут все участники одновременно на специальных бланках. Принимать участие в Акции можно как очно, так и в онлайн-режиме.

Автором Донецкого диктанта - 2019 стал наш земляк, автор многочисленных романов, Владислав Русанов.

Для Виктории Тарасовой это будет не первый визит в Донбасс. До этого она была в Донецке в прошлом году, а также посетила Шахтерск, Харцызск, Горловку, где встретилась с детьми и студентами. Тогда актриса говорила о своем желании привезти в Донецк спектакль, в котором она играет.

- Хочу привезти сюда свой спектакль, который я играю в паре. Это «Скамейка» Александра Гельмана. Он у нас называется «Однажды вечером», хороший и жизненный спектакль. С ним мы катаемся по всему миру. Мы приедем и сыграем его, думаю, что это будет не один спектакль, — отметила Тарасова. - А что касается событий в Донбассе, о них надо снять фильм, но не политический, а про жизнь людей, которые страдают после всех этих событий. Уверена, что это будут тяжелые кадры, но они повлияют потом на людей так, чтобы не допустить этого в будущем.

Напоминаем, что регистрация для написания диктанта на площадке номер два продолжается.

Регистрация на мероприятие проводится по электронному адресу: mpanchehina@gmail.com

Читать Донецкий диктант будет звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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