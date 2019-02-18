В ДНР выбрали мини-мисс Донбасс

Праздник таланта и красоты. В Донецке прошел конкурс молодых красавиц «Мини-Мисс Донбасс - 2019». Он имеет долгую 17 -летнюю историю. Но в республике проводится только второй раз. Его участницами стали 16 девочек в возрасте от 6 до 12 лет. Они были разделены на две возрастные категории. Это финалистки отборочных туров.

- Мы отбираем детей не по каким-то внешним данным. Нужно, чтобы у ребенка был талант, творческий номер. Если девчонка просто красивая - этого недостаточно для нашего конкурса, - говорит организатор «Мини-Мисс Донбасс - 2019» Елена Фарапонова. - У наших девчонок должен быть талант, чтобы они могли удивить, порадовать зрителей. Плюс, это должен быть психологически готовый ребенок для участия в таком масштабном мероприятии.

И мероприятие масштабное, и подготовка к нему была не менее серьезная. Девочки репетировали течение двух месяцев, каждую субботу по 2 часа. Это, безусловно, достаточно большая нагрузка. При том, что многие еще и посещают различные кружки и студии. Полина Микитина учится во втором классе 37-го лицея Донецка. Кроме этого, девочка уже несколько лет занимается в хореографическом коллективе «Зарница» и посещает факультатив по изучению английского языка. Мама Полины Наталья следила, чтобы участие дочери в конкурсе не отразилось на ее успеваемости.

- У нас был момент, когда еще не начались эти занятия именно для конкурса, и Полина получила не очень хорошую оценку. И тогда мы решили, что если еще одна оценка такая получается, то мы отказываемся от участия, - рассказывает мама девочки, Наталья.

В ДНР выбрали мини-мисс ДонбассФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Но отказываться не пришлось. Полина учится отлично, и приносит в своем дневнике одни пятерки. Для основного конкурса она со своими подружками подготовила танец.

- У нас в этом конкурсе сначала основное дефиле. Второй конкурс - сами эти танцы. Ну, кто поет, кто танцует, кто гимнастику показывает, - рассказывает Полина. - Я лично показываю танец. Называется он «Девочка с планеты Земля». А я сама девочка с планеты Земля.

- Наша группа поддержки - это 5 мальчиков и 13 девочек, - продолжает рассказ Полины ее мама. - И еще один принц у нас есть, с которым Полина дружит больше трех лет. Он будет играть ключевую роль в этом танце.

Принц Вовка из 1-б никогда не занимался танцами. Вообще-то он футболист. Но чего не сделаешь ради своей подружки? Даже разучишь танцевальные па.

- Я раньше занимался футболом, но потом сделал перерыв и начал увлекаться кораблестроением. Хочу построить корабль и спуститься найти затонувшую Атлантиду, - рассказывает Вовка. - Если Полина выиграет, мы будем счастливы, а если не выиграет, все равно будем счастливы!

В ДНР выбрали мини-мисс ДонбассФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Перед началом выступления, конечно же, все очень волновались. Но когда заиграла музыка, дети забыли о своих тревогах и станцевали отлично. Даже Вовка-футболист не подвел свою принцессу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/692555" frameborder="0"></iframe> В ДНР выбрали мини-мисс Донбасс.Елена ШИНКАРЕНКО

- Принцем своим довольна, - спрашиваю девочку за кулисами.

- Да, он все правильно выполнил, без одной малепусенькой ошибки, - улыбается Полина.

Больше трех часов юные красавицы радовали зрителей и родителей своими талантами. Танцевали, показывали акробатические этюды, пели.

Труднее всего пришлось жюри. И хоть для всех участниц были приготовлены призы, подарки, ленты и короны победительниц в разных номинациях, выбрать главных призеров - «Мини-Мисс» и «Маленькую принцессу» было очень нелегко. Особенно, единственному в жюри мужчине.

- Сейчас много впечатлений, сложно выделить какое-то одно выступление, какую-то одну участницу, - говорит Артем Приходько, член жюри конкурса. - Но общее состояние - это ощущение эйфории и счастья. Это прекрасно. Огромное количество искрящихся глаз! Ну, и посмотрите сами, какая красота!

На торжественную церемонию награждения все участницы вышли в вечерних платьях невероятной красоты. Каждой девочке были вручены букеты, подарки, дипломы. Полина Микитина получила диплом второй вице-маленькой принцессы. И в результате долгих споров титул «Мини-Мисс Донбасс - 2019» достался Нике Кавериной, а корона «Маленькой Принцессы» Танечке Марченко.