2019-02-16T15:44:12+03:00
Политика

Перед выборами президента Украины накаляется обстановка на фронте

Только за минувшие сутки украинские военные девятнадцать раз нарушил режим прекращения огня
Никита МАКАРЕНКОВ
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Перед выборами президента Украины накаляется обстановка на фронте. Фото: 24tv.uaПеред выборами президента Украины накаляется обстановка на фронте. Фото: 24tv.ua
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Украинские военные открыли огонь по районам десяти населенных пунктов Республики. За сутки под обстрелами оказались Горловское, Мариупольское и Донецкое направления. Впервые в этом году украинские боевики применили артиллерию калибром 122 миллиметров.

- На Горловском направлении боевики обстреляли Зайцево, поселки шахты имени Гагарина и шахты 6/7. Повреждены пять домов и линия электропередачи, - заявили в оборонном ведомстве Республики. - На Донецком направлении украинские военные стреляли по Ясиноватой, Крутой Балке, Васильевке и району аэропорта. В Ясиноватой повреждены два жилых дома, поврежден гражданский автомобиль и участок газопровода. В Старомихайловке повреждения получили пять домов. На Мариупольском направлении под огнем оказались районы Саханки, Сосновского и Октября.

В Управлении Народной Милиции сообщили, что вся информация по обстрелам с приложением фото и видеоматериалов отправлена представителям международных организаций.

- Также все материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру Республики для возбуждения уголовных дел против преступных действий украинской стороны, - добавили в Народной Милиции.

Перед выборами президента Украины накаляется обстановка на фронте. Фото: vsevesti24.ru

Перед выборами президента Украины накаляется обстановка на фронте. Фото: vsevesti24.ru

Сообщается, что в украинских вооруженных формированиях отмечается значительное снижение морально-психологического состояния в подразделениях. Особенно это связано с тем, что в связи с предстоящими в Украине выборами была перенесена ротация.

- Самая сложная обстановка складывается в 128-й горно-штурмовой и 28-й механизированной бригадах, - сообщают в оборонном ведомстве. - Командование оккупационных сил приняло решение вывести в полном составе 28-ю бригаду в пункт постоянной дислокации. На ее место переброшена наспех укомплектованная 24-я механизированная бригада. Смена подразделений на позициях происходила в сжатые сроки, а поэтому сразу привела к небоевым потерям. Водитель 24-й бригады наехал на мину, установленную предшественниками из 28-й бригады. Боевик погиб, два снайпера получили тяжелые ранения.

Украинские военные открыли огонь по районам десяти населенных пунктов Республики.

Управление Народной Милиции продолжает получать полезную информацию от пленного украинского боевика из 128-й горно-штурмовой бригады, который оказался кадровым военным, проходящим военную службу больше двадцати лет.

- Благодаря ему, у нас есть достоверные сведения с точными координатами командных пунктов взвода, роты, батальона и бригады, складов с боеприпасами, основных и временных огневых позиций минометов, районов, где прячут запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, - говорят представители оборонного ведомства Республики. - Пленный боевик рассказал о повальном пьянстве украинских «защитников». Собственно, это и стало причиной попадания его к нам. Высокая заболеваемость, дезертирство, небоевые потери выкашивают украинские вооруженные формирования... Отношение подавляющей части украинских военных к Порошенко и проводимой им политике, крайне негативное.

Также, по словам украинского военного, большинство боевиков не хотят воевать и делают все, чтобы их вывели из зоны боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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