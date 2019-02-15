Бывший гаишник из ЛНР: В СБУ сначала с меня взяли три тысячи долларов за амнистию, а потом завербовали

Сергей Герасименко в сентябре 2015 году поступил на службу в МВД ЛНР. Сначала работал водителем в патрульно-постовой службе, а потом - в госавтоинспекции Стаханова. Через два года Сергей был уволен.

- После этого не работал. Испытывал материальные трудности, - рассказывает Герасименко. - В феврале 2018 года мне позвонил знакомый и предложил работу водителя в Харькове. Я сказал, что не могу туда выехать – служил в МВД ЛНР. Тогда он сообщил, что его знакомый из СБУ Антон может решить проблему.

Сергей выехал в Харьков. Там он встретился с Антоном, который предложил воспользоваться программой «Тебя ждут дома», чтобы избежать уголовного преследования. Свои услуги сотрудник СБУ оценил в три тысячи долларов. После передачи денег за «амнистию» сотрудники спецслужбы принудили Герасименко подписать соглашение о негласном сотрудничестве.

Жителю ЛНР присвоили псевдоним «Свояк» и поставили задание по сбору сведений, составляющих государственную тайну. Поняв, какие последствия могут быть от такой «сделки», Сергей принял решение о явке с повинной в МГБ.

Благо, что в ЛНР действует примечание к статьям 335 и 336 Уголовного кодекса об освобождении от уголовной ответственности в случае своевременного сообщения о привлечении к сотрудничеству иностранными спецслужбами.

В МГБ напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством ЛНР и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

В случаях противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ просит обращаться по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 100-36-57 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.