2019-02-15T14:32:46+03:00
Политика

Бывший гаишник из ЛНР: В СБУ сначала с меня взяли три тысячи долларов за амнистию, а потом завербовали

Для обмана сотрудники спецслужбы использовали программу «Тебя ждут дома» по якобы «добровольной» сдаче украинским властям [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Сергей Герасименко два года проработал в МВД ЛНР. Фото: Скриншот видео МГБ ЛНРСергей Герасименко два года проработал в МВД ЛНР. Фото: Скриншот видео МГБ ЛНР
Изменить размер текста:

Сергей Герасименко в сентябре 2015 году поступил на службу в МВД ЛНР. Сначала работал водителем в патрульно-постовой службе, а потом - в госавтоинспекции Стаханова. Через два года Сергей был уволен.

- После этого не работал. Испытывал материальные трудности, - рассказывает Герасименко. - В феврале 2018 года мне позвонил знакомый и предложил работу водителя в Харькове. Я сказал, что не могу туда выехать – служил в МВД ЛНР. Тогда он сообщил, что его знакомый из СБУ Антон может решить проблему.

Сергей выехал в Харьков. Там он встретился с Антоном, который предложил воспользоваться программой «Тебя ждут дома», чтобы избежать уголовного преследования. Свои услуги сотрудник СБУ оценил в три тысячи долларов. После передачи денег за «амнистию» сотрудники спецслужбы принудили Герасименко подписать соглашение о негласном сотрудничестве.

Жителю ЛНР присвоили псевдоним «Свояк» и поставили задание по сбору сведений, составляющих государственную тайну. Поняв, какие последствия могут быть от такой «сделки», Сергей принял решение о явке с повинной в МГБ.

Благо, что в ЛНР действует примечание к статьям 335 и 336 Уголовного кодекса об освобождении от уголовной ответственности в случае своевременного сообщения о привлечении к сотрудничеству иностранными спецслужбами.

В МГБ напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством ЛНР и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

В случаях противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ просит обращаться по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 100-36-57 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

Сергей Герасименко рассказал, как его обманули в СБУ с «амнистией».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За 2018 год в ДНР реализовали металлургическую продукцию на 102 миллиарда рублей
В ближайшее время МИД ДНР планирует открытие представительств Республики за пределами Европы
Как СБУ вербует бывших силовиков ЛНР
В Донецке прошёл митинг в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана
Минздрав ДНР: Продолжается подъем заболеваемости кори среди населения Республики
В субботу жители Донецка смогут купить дешевые продукты на ярмарке
За сутки ВСУ 36 раза обстреляли ДНР
Жители Донбасса против ввода миротворцев
ВСУ нанесли удар по КПВВ «Майорск». Двое мирных жителей ранены
В Коминтерново полностью сгорел единственный продуктовый магазин
В Донецком медуниверситете новый ректор восстановил 850 студентов-иностранцев
Пять миномётных обстрелов за сутки выдержали четыре посёлка в ЛНР
Погода в ЛНР 15 февраля: будет облачно и ветренно
Погода в ДНР 15 февраля: на Сретенье будет солнечно
Донецкому приюту для бездомных людей нужна помощь
На вымогательства медработников в ДНР теперь требуйте чек
Трое украинских боевиков погибли при разрыве миномета
Огнем украинских боевиков разрушены дома в Горловке и Доломитном
Как Украина поздравляет Донецк с Днем влюбленных