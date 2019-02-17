Сегодня в сети появилось видео пролетающего над Донецком самолета. «Глянь, самолёт летит! С такой скоростью несется... Смотри в небо, где-то в стороне Моспино! Я охренел!» - комментирует свою съемку оператор, разговаривая с кем-то по телефону.

Дончане, которые почти пять лет не видели самолетов над своим городом, конечно удивились. Тут же принялись рассуждать и оценивать увиденное.

- А вдруг это украинский разведчик? – спрашивает пользователь социальной сети Степан Орлин.

- Его бы тут же сбили! – отвечает дончанин Сергей.

- Тот же мог так высоко лететь, что и не сбили бы...

- Скорее всего, этот самолет летит не над Республикой, - предполагает ещё один комментатор из Донецка Александр Митяев. - Где-то в России, а так как видимость хорошая, то видно его издалека – вон какой маленький. Да и говорят, что при идеальных погодных условиях самолёт можно наблюдать до 250 километров, а до России и того меньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/692424" frameborder="0"></iframe> В сети появилось видео пролетающего над Донецком самолета.

Многие и вовсе посчитали это видео «не свежим». Предполагают, что отснято оно было еще несколько лет назад.

- Может быть, это давно снято было, когда ещё изредка самолеты над нами пролетали, - пишет дончанка Светлана Токарева. – В любом случае, для нас это диковинка. А ведь когда-то обычным делом было!