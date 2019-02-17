2019-02-17T21:26:37+03:00
Политика

В Макеевке орудует необычный вор – ворона похищает шапки у детей

В одном из районов Макеевки ворона организовала целую охоту за детской шапкой.
Ольга ГОРДО
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А у вороны хороший вкус - миленькую шапочку себе урвала. А вот у Саши нет больше такой шапочки. Фото: vk.comА у вороны хороший вкус - миленькую шапочку себе урвала. А вот у Саши нет больше такой шапочки. Фото: vk.com
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Никогда не думала, что столкнусь с прямым смыслом слова «проворонила». Но вот, можно сказать, повезло. Обо всем по порядку. Итак, после полудня ученица 4-го класса лицея «Лидер» Саша Куц как обычно возвращалась из школы домой. Дорога знакомая, но в этот день что-то пошло не так. Вот что рассказала «Комсомолке» мама Саши Ольга:

- После лицея, Саша зашла к подруге в гости. Погостив там часок, пошла домой через квартал. Мы живём на даках. Когда шла мимо ЖЭКа, ворона сзади за бубон цепанула шапку и улетела. Там бусинки блестящие были, может на них позарилась. Это кстати второе покушение. Первый раз Саша успела ухватить шапку. Звонит мне и говорит – мам, шапку ворона стащила. Хорошо капюшон есть, надела и пошла. Написала в вк, думаю вдруг кому с неба упадёт наша шапочка. Есть ещё две шапки зимние, но эту любили.

А вот что рассказала нам сама Саша:

- Это сейчас смешно, а сначала я в шоке была. Сейчас уже прошло.

- Саш, это же вторая попытка вороны завладеть твоей шапкой?

- Да. Первый раз – мама послала меня в магазин, я шла и одна из ворон подлетела и села мне на плечо. Я ее согнала. А второй, как мама уже рассказала, шла домой, проходила мимо ЖЭКа. Там две вороны сидят. Ну сидят и ладно. Я пошла дальше. Потом одна из них подлетела ко мне, я ее прогнала. Прошла метра два и не заметила, как она сзади подлетела и просто стянула за бубон шапку. Я обернулась – нету шапки на мне. Оглянулась, а она у вороны.

- Смотрю на фотографию – шапка так плотненько на тебе сидит?

- У нее большой клюв. Она его так раскрыла и полетела. С моей шапкой. Я хотела за ней погнаться, но она хитрая не прямо полетела, а сразу ввысь. И я смотрела как моя шапка от меня улетает.

С младых ногтей, с "сороки-воровки" все знают тягу ворон и сорок к блестящим предметам. Но, судя по фотографии, шапка у Саши не такая уж и блестящая. Куда чаще встречаются шапки со стразами, люрексом, паетками, бисером. Чем ворону так привлекла эта шапка – непонятно. Вот как прокомментировал «Комсомолке» поведение вороны орнитолог Игорь Степанов:

- Это нормально. Все врановые любопытны от природы. И вполне могут стащить понравившуюся им вещь.

- Пострадавшая от вороны девочка Саша говорит, что шапку птица сперла со второй попытки. Получается, она либо выслеживала Сашу, либо как минимум две вороны хотели себе такую же.

- Ворона легко могла выследить. У взрослых птиц ум и сообразительность на уровне трехлетнего летнего ребенка.

В сети новость про украденную шапку вызвала бурный интерес и живое обсуждение. Главный вопрос - зачем вороне шапка? Самая популярная версия – шапка нужна была вороне для строительства гнезда и выведения потомства.

Такая вот история.

ИСТОЧНИК KP.RU

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