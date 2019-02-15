Дневник донецкой мамы – спецназ: Как я стала фермером в ДНР

Продолжение (ГЛАВА 1, ГЛАВА 2)

ГЛАВА 3

Не было хлопот - купила уток

В конце лета купила уток. Маленьких, хорошеньких. Едят как крокодилы. Но и растут быстро. Много лет я мечтала у мамы из летной хозпостройки соорудить душ и даже вкопала туда поддон для душевой со сливом. Оставалось только бочку на крыше поставить - и мойся на здоровье. Но все как-то руки не доходили. А тут утята. И поддон. Совместив одно с другим, я получила отличный утятник. Это мне знакомая посоветовала, растут, говорит, они быстро и мяса много. Вырастишь, зарежешь, и будет тебе на всю зиму, чем детей кормить. А мне уже после свиней и бояться нечего. Один утенок, правда, почил в бозе, но остальные действительно быстро набирали вес. В социальных сетях я робко предложила на продажу своих домашних утей. Да так удачно распродала, что домашним только пара уточек досталась.

Детство босоногое.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Весной еще куплю - даже не наелись. И да, резать и ощипывать пришлось самой. Один раз показали, как, - и вперед. Тем, у кого дрогнуло сердце, и кто жалеет животных, скажу так: я жалею и берегу своих детей. А чем там занимаетесь вы - ваше дело. Вообще в селе - это правила жизни. У деревенских отсутствует ложный гуманизм, впрочем, как и гуманизм вообще. Ну, по отношению к животным, во всяком случае. Там животные не забава, не средство от одиночества и не повод для хвастовства. В крестьянском хозяйстве скотина свой хлеб, так сказать, даром не ест. Своих коров они любят только потому, что это источник прибыли. Своих котов они кормят только потому, что те ловят мышей. Своим собакам бросают кость только для того, чтобы охраняла. Лишнего кота они без жалости выкинут, а чужого - пристрелят. Я живу тут неполный год, а поголовье моих котов увеличилось втрое. Это не считая тех, кто прибился, а потом пропал. И я не спрашиваю - куда.

Мне нравится обустраивать наш участок с фантазией.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Большой свинский перегон

Осень показала (впрочем, это было понятно уже летом), что хорошего урожая ждать нечего. Даже подсолнечник на частных полях стоял мелкий, чуть выше пояса. Кукуруза - такая же. На огороде беда: от сильной засухи и недостатка полива огурцов почти не было, свекла, морковь, лук не уродились. Кукуруза, шутила я, выросла как для гномиков. Только тыква не подвела.

Ну, хоть тыква уродила.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Совсем неожидаемо, но оправданно подорожали пшеница и ячмень. Зерно стало стоить по 8 рублей. Кукуруза и того дороже. Сильно урезая в расходах детей (помните не сношенную летом обувь?), я сразу закупила тонну зерна. А вот свинина на рынке ничуть не подорожала. Это уже был тревожный звоночек. Но - взялся за гуж, не говори, что не дюж. Итак, наступила осень, свиньи мои уже весили по 120-140 кг. Глаз радовали и жрали много. Наступило время переводить их с летних квартир в новостройку. С чего начать? С опроса, так сказать - звонок другу. Ну и в интернете почитали. Да вообще ничего сложного. Тихонечко подходишь к свинье, наклоняешься и незаметно накидываешь на нее веревочную петлю. Но не на горло. На заднюю ножку. Потом аккуратненько ведешь, помахивая хворостинкой, направляя, так сказать, на путь истинный. Плевое вроде бы дело.

Да только вы пробовали незаметно подкрасться к свинье, которая вдвое толще вас? Да если она меня завалит, то всё, декор на полу будет. Мы нашли вариант попроще. Открываете дверь, выпускаете свинью, опять-таки, направляете хворостинкой куда надо, а остальные за ней пойдут - они животные стадные. Отличный вариант. Мы с мамой стали с двух сторон, выпустили свинку в надежде, что все у нас получится. Но у хрюни были другие планы. Она ринулась на клумбу, потом направилась в клубничник (ну там, где поле с клубникой), а там рукой подать до калитки - и воля-вольная.

Ужин на костре? Не проблема!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Хорошо, что остальные свиньи не сразу сообразили, что они стадные, и не кинулись за ней. Огромными усилиями мы загнали беглянку обратно в сарай. Хватит. Дилетантам тут делать нечего. К слову сказать, профессионалу тоже было нелегко. Вот такие у нас свиньи выросли свинские. Пришел знакомый - Александр. Всю жизнь в селе живет, свиней, так сказать, с пеленок знает. Первый свин у него пошел хорошо, второй свин тоже нырнул за ним.

А вот самая большая и жирная, но не самая глупая, свинья уперлась и всё! Мы ее и тыквой приманивали, и хлебом, но свобода была ей дороже. Наматывая круги, (а пути к отступлению мы с мамой надежно перекрыли), свинья загоняла Сашу до седьмого пота, причем она успевала рыть землю и оставлять за собой опасные сюрпризы в виде навоза. Александр сначала взял две большие плоские палки и, как клюшками шайбу, пытался загнать ее в ворота, тьфу, в свинарник. Удар! Еще удар! Гооол!

Забот много, навара - мало.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А вот и нет. Свинья пошла на сороковой круг. Злой как черт Саня дождался максимального ее приближения к сараю и мгновенно надел ей на голову выварку. Оказывается, как только свинье закрыть глаза, она сразу послушно идет, правда, исключительно назад, но это уже дело техники. В общем, операция прошла успешно. Но что делать дальше? А, забыла сказать - зерно уже по 10. Вообще не шучу, не придумываю и не преувеличиваю. Мне так и сказали, сейчас еще по 10 продаем, а потом если будем продавать, то дороже, а в принципе зерно идет в хранилище на посев следующего урожая.

Свининка! Недорого!

И вот приближается зима. У меня головная боль. Зерно почти закончилось. Свиней принимают живым весом по 80 рублей за кг. Это если свинья больше 100 кг. Если меньше - вообще не берут. И что делать? Вложила уже тысяч 30. И продать за 30? Это что же? Я почти год кормила, ухаживала и теперь не то что без прибыли, а вообще в минусе. Посчитайте еще расходы на электроэнергию и воду. Вода здесь из колодца или привозная. У нас скважина на электронасосе. Хоть плачь. А корм тает на глазах. Мама говорит: сдавай на машину живым весом, а то они нас съедят. Да, голодные свиньи орут на всю округу.

Я обзвонила всех приемщиков свинины. Но тут своя мафия - цену держат одну. Нет, говорю, лучше сама все съем. Спокойно, только без паники. Сначала узнала, почем зерно. Опля! Уже по 12. Тогда дала объявление: продам полутушами. Думаю, за спрос не бьют в нос, попытка не пытка. И что вы думаете?

Ловись рыбка большая и маленькая.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Таки нашла я в Донецке покупателей. В основном по своим знакомым. Пригласила местного жителя забить свинью. Мастер попался. Все сделал четко и без меня. Загрузила я свои полтуши и рванула. Еду по трассе, один гаишник остановил, потом другой, а на третьем я уже поинтересовалась, отчего меня, красавицу эдакую, останавливают.

Да потому что номера у вас украинские, отвечают мне. Нет, я законопослушный гражданин. И номера ДНР у меня есть. Под сиденьем спрятаны. Да потому что на границу ездила. Я исправилась уже. Впереди прикрутила все как надо, а вот сзади снять не смогла, так и езжу пока, как двуликий Янус.

Что сказать в окончание. Легко ли здесь? Однозначно труднее. Городская жизнь более суетная и быстротечная. Здесь, кажется, время идет плавно, да работа спорно. Надо иметь высокую степень самоорганизации, чтобы самостоятельно работать, без указаний начальства.

Эту романтику за заботами порой не замечаешь.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Вставать в пять утра подоить корову, накормить хозяйство, прополоть огород, накормить семью, сбегать в обед на пастбище снова подоить корову и далее по кругу... Они не ждут помощи извне, село - это большая дружная семья, где свадьбы, похороны, праздничные гуляния и повседневные заботы становятся общими. Ты не скажешь свинье - извини, дружочек, я сегодня приболела, уж давай как-нибудь сама. И если сильно припекло, кричишь через забор: "Соседушка, подмогни!" Живут без больничных, выходных и праздников. У каждого есть огород, сад, палисадники и скотина. Тут только успевай вертеться.