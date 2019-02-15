Обыкновенный цинизм: Порошенко расскажет в ООН о жизни в Донецке, но долги пенсионерам не вернет

Правозащитники снова бьют тревогу. Бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на нынешний год демонстрирует продолжение политики экономии средств за счет переселенцев и жителей неподконтрольных Киеву территорий.

- ПФУ удалось сбалансировать свой бюджет и даже выйти в плюс, сохраняя средства в четыре раза большие, чем в прошлом году. Однако, показательным является источник этой экономии. Судя по результатам анализа, это лишение пенсий граждан, пострадавших вследствие войны, – сообщили эксперты программы «Советник по вопросам ВПЛ»

Так, на погашение пенсионной задолженности по решению судов в 2019 году предусмотрено только 50 млн грн. Хотя речь идет о многих миллиардах, которые пенсионеры Донбасса уже отсудили в 2018 году.

Далее - в бюджете ни копейки не предусмотрено на выплаты текущей задолженности Пенсионного фонда переселенцам, которая возникает в случаях изменения пенсионером места учета, превышения срока пребывания на неподконтрольной территории или вследствие ошибок системы «Аркан».

Лишь половина пожилых людей из республик Донбасса может осилить «путешествие» на Украину за пенсией. Фото: Скриншот видео YouTube

И, наконец, вообще не предусмотрена пенсия для граждан Украины, которые остались на неподконтрольных украинской власти территориях.

Кстати, по данным МИД ДНР общая сумма задолженности Украины пенсионерам, проживающим на территории Республики, составляет 71,6 млрд гривен, в том числе 5,4 млрд – малоподвижным. Из общего количества состоящих на учете в ДНР пенсионеров (672,2 тыс. человек) порядка 370 тыс. не имеют возможности получать пенсию на Украине. Примерно 40 процентов из них – маломобильные граждане.

По данным экспертов программы «Советник по вопросам ВПЛ» от 450 до 700 тыс. пенсионеров в республиках Донбасса не получат никаких выплат от Украины.

«О них просто забыли», - считают правозащитники. И очень даже ошибаются. На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам гаранта, перед мировым сообществом он будет говорить о ситуации… на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Воистину, нет предела у цинизма Петра Алексеевича.