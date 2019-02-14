Военнослужащий ДНР о Дне Святого Валентина: Я в наряде – вот и вся любовь!

День Святого Валентина уже на протяжении долгого времени отмечают и дончане – дарят друг другу подарки, обмениваются теплыми словами. Вот только мнение о Дне всех влюбленных разнится: одни считают это нормальным праздником, другие говорят - «не наш!».

- Это, как и Хэллоуин. Чего мы должны его отмечать? У нас есть свои праздники, некоторые из которых просто забылись уже, - считает дончанин Михаил Зеркалин.

Мы решили провести «опрос дня», чтобы узнать: как же все-таки относятся к Дню Святого Валентина в Донецке?

- Я желаю всем любви, не в зависимости от дня, и всем влюбляться, - говорит военнослужащий ДНР.

- А ты как там?

- Я в наряде – вот и вся любовь!

Назар, военнослужащий:

- День святого Валентина? Не знаю. Обычный день. Может кто-то празднует. Я не отмечаю.

Семен ТРУБНИКОВ, коллекционер:

- У меня сейчас нет любви, поэтому отношусь к этому празднику спокойно. Когда появится вторая половинка, тогда уже – приятный день, чтобы провести его вместе.

Наталья ПРИЛУЦКАЯ, артист Камерного оркестра «Виола» донецкой филармонии:

- С одной стороны - подарки получать приятно... Но для меня это не праздник, в том понимании, в котором он у многих людей. Для меня это не день романтика. И вообще разве любви нужны «особенные» даты?! Приятнее, когда сюрпризы спонтанны! И да, считаю правильным в этот отметить более памятную и значимую дату для Отечества - День освобождения Луганска и Ростова-на-Дону.

Александр, военнослужащий ДНР:

- Военные вообще-то романтики, но день Валентина - проамериканский праздник. Я его не праздную.

Алексей СУРМАЧ, студент ДонНУ:

- Отношусь к этому празднику больше нейтрально, чем положительно. Ведь по большей части это деяние носит светский характер, отношение церквей к этому дню вовсе неоднозначное. Праздник, по большей части, популярен только среди молодежи.

Андрей, военнослужащий:

- Я тебе скажу, что военные в принципе романтичные люди. За грубостью и цинизмом скрывается любящий человек. Просто обстоятельства и образ жизни вынуждают скрываться за маской циника.

Светлана ЛАСТОЧКИНА, учитель:

- Мне нравится этот праздник, потому что это ещё одна возможность признаться своим близким в любви.