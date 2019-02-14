2019-02-14T13:35:49+03:00
Политика

На переговорах в Минске Донбасс договорился с Украиной только о воде

Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего рассказал, о чем говорили в белорусской столице
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: unblockme.comuf.comФото: unblockme.comuf.com
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На прошедших переговорах в Минске результата удалось достичь только в экономической подгруппе. Об этом сообщил Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего.

- Был согласован механизм безналичных расчётов за поставки воды в ЛНР со стороны Украины, в остальном положительных изменений нет, - отметил он. - В гуманитарной подгруппе минимальная динамика. Обсуждался вопрос механизма поиска пропавших без вести, но украинская сторона ищет способы уклониться от конкретики. Также обсуждался вопрос подписания декларации против применения пыток.

Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

Кроме этого, по словам Дейнего, остро обсуждался и вопрос предложенной ОБСЕ совместной декларации против применения пыток.

- В этом вопросе все заявили поддержку, кроме Украины. Они опять говорили «да,.. но…» и дальше – пытались навязать дополнения в текст декларации, которые извращали её по сути, переводили из плоскости компетенции Минских переговоров в сферы многосторонних отношений, явно выходящих за рамки Минска, – сообщил Владислав Дейнего.

В подгруппе по безопасности обсуждались дополнительные меры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня, но договорится не удалось, так как украинские представители пытались навязать своё видение этих мер, которые, по мнению представителей Донбасса, неприемлемы. Для следующих заседаний координатор группы подготовит компромиссный вариант документа.

- Это позволит хотя бы к лету подготовить сбалансированный и деполитизированный проект пакета дополнительных мер к подписанию Контактной группой, - говорит уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске. - В политической подгруппе украинские представители пытались навязать свою повестку подгруппе и практически вывели из себя координатора группы, который провёл большую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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