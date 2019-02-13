2019-02-13T20:06:09+03:00
Общество

Подарки на 23 февраля в Донецке: где купить и что подарить

«Комсомолка» подобрала несколько идей, какие подарки на 23 февраля в Донецке можно купить своему защитнику
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пришло время думать, как удивить наших защитников. Фото: ceh32.byПришло время думать, как удивить наших защитников. Фото: ceh32.by
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Какие подарки на 23 февраля в Донецке готовят своим мужчинам их вторые половинки? Чем порадовать наших защитников Отечества? Традиционно кажется, что перечень мужских подарков куда скромнее женских. На самом деле нужно просто включить фантазию и воображение.

Я надеюсь, вы не похожи на одного моего меркантильного знакомого, который расставался со своими девушками в аккурат накануне 8 марта, а потому давайте думать вместе.

Ведь, как утверждает народная мудрость, как встретишь 23 февраля, так проведешь 8 марта, поэтому:

Книга – лучший подарок

Начну, пожалуй, с этого пункта. Он не утратил своей актуальности, несмотря на дигитализацию всего и вся. Выберите хорошее издание любимого автора, постаравшись изучить его библиотеку. Библиотеки нет? Бумажные книги последний раз листал в прошлом веке? Можно подарить электронную книгу. Кроме того, хорошим подарком станет подарочное специализированное издание, посвященное увлечению вашего мужчины: фотографии, рыбалке, охоте и т.д.

Этот подарок не потерял актуальности. Фото: yandex.ua

Этот подарок не потерял актуальности. Фото: yandex.ua

Чем он увлекается?

Вспомните, чем он увлекается? Рыбалка? Купите ему спиннинг, складной стул, набор блесен или крутой фонарик. Постарайтесь до этого провести тонкую разведку, можно подключить его товарищей – что лучше купить и какой фирмы.

Турист? Подарите ему рюкзак, походную кружку или флягу. Занимается спортом? Именное полотенце или спортивную сумку. Проводит много времени за компьютером? Подарите USB-винчестер, всегда актуальны – компьютерная мышь или клавиатура.

Вспомним про чувство юмора

На тему дезодоранта и носков в качестве подарка на 23 февраля не шутил только ленивый. Но почему бы не подарить это, смешно обыграв? Например, сделав набор защитника Отечества и сложив туда стратегический неприкосновенный запас: портянки, спички, консервы, соль и т.д. Или купив набор оригинальных носков со смешными надписями.

Главное - включить фантазию. Фото: yandex.ua

Главное - включить фантазию. Фото: yandex.ua

Можно сделать коллаж из его смешных фотографий, заказать шуточные блокноты, подушки с надписями, юмор которых будет понятен только вам двоим.

Практичность всегда актуальна

Практичный и полезный подарок зависит только от вашего кошелька. Это может быть складной мангал с набором шампуров, подушка для путешествий с каким-нибудь оригинальным принтом или качественный набор инструментов. Мужчине постарше подойдут плед, теплый шарф, именной халат или несессер для поездок.

Всегда актуален будет мужской подарок – элитный алкоголь или сигара, если ваш избранник не поборник ЗОЖ. Мало кто устоит перед пивным букетом, например, из корюшки.

Не носки, но тоже неплохо. Фото: yandex.ua

Не носки, но тоже неплохо. Фото: yandex.ua

Подарите впечатления

Можно подарить не материальную вещь, а что-то боле незабываемое. Например, поход в театр, сертификат на тайский массаж, денек в русской бане или гонку на квадроциклах. А может это будет романтический ужин где-нибудь в загородном коттедже с неспешными прогулками и встречей рассвета?

Накорми своего защитника

Коль мы заговорили об ужине, то можно удивить своего мужчину и приготовить ему вкусный подарок своими руками: испечь роскошный пирог, приготовить жаркое, праздничный салат. Сытый мужчина – довольный мужчина.

Какой бы вы подарок не выбрали, кого бы из мужчин не поздравляли – мужа, коллегу или соседа, важно, чтобы это было сделано искренне и с любовью, тогда любой подарок будет в радость.

Где искать в Донецке

Любой подарок можно приобрести в торгово-развлекательных центрах «Континет», «Донецк Сити», "GREEN Plaza"

Торты на заказ «Крошка Енот» +38 (071) 416 00 60 +38 (071) 050 52 69

Печать на кружках, футболках и других поверхностях Фотосалон ZOOM 071 375-10-32; 066 866-20-99

Заказ билетов в Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр: 050-473-55-59, 071-307-70-70 (выходной - вторник)

Заказ билетов в Донбасс Оперу: Касса театра: (062) 305-38-01; (071) 331-12-32

Время работы с 10 до 16 часов без перерыва.

Заказ билетов в филармонии Донецка: Телефон: 071- 332-55-07

Почта: ticket@filarmonia-donetsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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