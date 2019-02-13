Советы донецкого диетолога Людмилы Денисенко: какая пища способна испортить самое романтичное свидание

Чего не следует есть перед свиданием и во время него, рассказала донецкий диетолог Людмила Денисенко

Перед Днём всех влюбленных актуальным, думаю, будет вопрос о том, как подготовиться к свиданию. Свидание – это непростое дело, как для женщин, так и для мужчин. Готовясь к встрече – неважно, любовной или деловой – вы обязательно продумываете свой наряд, прическу, манеру поведения. Советы о том, как накраситься, что надеть, о чём говорить, вы легко найдёте в любом глянцевом журнале. Сегодня мне представляется не менее важным поговорить о том, что … есть перед и во время свидания!

Не рекомендуется идти на встречу голодным – тогда ни о чем другом, кроме еды вы думать не сможете, а ведь, согласитесь, на свидании очень важно уделять внимание вашему собеседнику, особенно, если вы пытаетесь покорить его (ее) сердце. Если же вы ударитесь в другую крайность – набьете свой желудок до отказа, то вами может овладеть сонливость, и тогда вам тоже будет не до ухаживаний или деловых предложений.

Кроме того, большое значение имеет и то, какую именно еду вы предпочтете перед свиданием и во время него. Чтобы с этой точки зрения ваше свидание прошло безо всяких непредвиденных осложнений, а тем более, если вам хочется, чтобы романтический вечер завершился, по меньшей мере, поцелуем, мы предлагаем вам ознакомиться с продуктами, которых лучше избегать в такие ответственные моменты.

1. Лук и чеснок

Эти потрясающе полезные овощи не только отличаются резким и неприятным запахом сразу же после их употребления в пищу, но этот специфический аромат может удерживаться в вашем дыхании на протяжении 2-3 дней.

Если вы едите чеснок даже за несколько дней до свидания, помните, что ваш кавалер (или дама) может чувствовать чесночный запах.

К тому же, лук и чеснок достаточно тяжело перевариваются, так что остерегайтесь проблем с желудком.

2. Фасоль и горох

Известно, что эти бобовые растения провоцируют дополнительное газообразование и даже вздутие. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше свидание прошло в комфортной атмосфере, избегайте блюд из фасоли и гороха, тем более, если вы достаточно редко ее едите, и ваш пищеварительный тракт не привычен к подобной еде.

3. Картофельное пюре

При варке пюре в него обычно добавляется молоко, сметана или сливочное масло, а это может спровоцировать вздутие живота, а если вы тяжело перевариваете молочные продукты – то и дискомфорт, и неприятные ощущения в желудке.

Если вам непременно хочется картофеля, просто выберите другое блюдо из этого корнеплода.

4. Макароны

На первый взгляд, трудно предположить, почему макароны не рекомендуются в качестве еды во время свидания. Все же есть целых 3 причины, по которым вам лучше отклонить блюдо из макарон. Во-первых, требуется большое умение, чтобы с ними справиться. Макароны так и норовят выскользнуть из тарелки на подол вашего платья или, что еще хуже, - на одежду партнера.

Кроме того, они очень тяжело перевариваются, особенно – с жирным соусом. И, наконец, обычно их подают большими порциями, а это может плохо отразиться на вашей фигуре.

5. Брынза и некоторые сорта сыра

Кроме того факта, что брынза и сыр тяжелы для желудка, некоторые их виды, например, овечья брынза или же сыр пармезан могут оставить после себя неприятный запах и привкус.

Кроме всего вышеизложенного, старайтесь на свидании избегать экзотических блюд, которые до этого никогда не пробовали. Неизвестно, как на них отреагирует ваш желудок.

6. Экзотические продукты.

Не стоит на первом свидании пробовать те продукты, которые вы никогда не ели (например, устрицы, мидии, улитки, лобстера или тар-тар из говядины, или экзотические фрукты). И не только потому, что можно опозориться, не зная, как и с помощью каких столовых приборов всё это есть, но и потому, что непривычная пища может вызвать непредсказуемые реакции организма, в том числе и аллергические.

7. Алкоголь

Алкогольные напитки в умеренных дозах, например, бокал вина, вполне допустим на свидании. Однако, «принятый» накануне алкоголь, да ещё и в избыточной дозе, во-первых, может провоцировать головную боль, а во-вторых, оставляет неприятный запах «перегара», который явно не способствует общению.

На первом свидании постарайтесь избегать алкогольных напитков с газом (пива, шампанского, игристых вин), особенно, если это для вас – непривычный напиток. Газ не только способствует ускоренному всасыванию алкоголя, но и обладает неприятным свойством вызывать «обратную перистальтику» желудка, т.е. отрыжку.

И, ради бога, помните о мере, чтобы свидание не закончилось плачевно!

Конечно, бесконечно избегать такой еды не следует, даже если вы очень дорожите отношениями с вашим партнером. Но в начальный, так называемый «конфетно-цветочный» период, когда вы еще недостаточно хорошо друг друга знаете, старайтесь все же воздерживаться от некоторых продуктов, чтобы не испортить хорошее впечатление.