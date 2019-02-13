2019-02-13T14:13:32+03:00
Политика

Версии возможной диверсии в Донецке: Зачем подбросили сумку к Храму?

«КП» собрала возможные варианты
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Пары ртути в считанные минуты могут создать экологическую катастрофу. ФОТО: ВКонтактеПары ртути в считанные минуты могут создать экологическую катастрофу. ФОТО: ВКонтакте
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В Донецке обсуждают находку возле храма Петра и Февроньи в минувшее воскресенье. Бдительные прохожие нашли там брошенную сумку с несколькими (около десятка) баллонов с веществом, похожим на ртуть и ракетницами. Сейчас над этим работает МВД, но источник сообщил «КП» об интересных версиях этого ЧП.

- Готовилась диверсия – это версия номер один, - говорит наш источник в правоохранительных органах. – У нас диверсанты не привязаны к комендантскому часу, и могут подложить взрывоопасный предмет когда угодно. Причем, спецслужбы Украины уже активно привлекают и бабушек, чтобы не заострять внимание. Вторая версия – кто – то нашел у своих близких, скажем так, эту сумку. У нас много химических предприятий, которые активно работали со ртутью до войны. Ртуть, как и другие химпрепараты могли воровать. Возможно, человек избавился от этого наследства и принес к храму. Если бы взрыв с содержимым сумки был – отравление горожан оказалось неизбежным. Пары токсического вещества особенно опасны женщинам и детям. Оно накапливается в легких и трудно выводится.

- Но диверсия - главная версия?

- Да. Когда ракетница взрывается - пары ртути распространяются быстрее. То есть размеры поражения отравляющим веществом увеличиваются.

- Зачем тогда сумку просто оставили?

- Не довели, к счастью, до конца. Что - то сорвалось. А может, диверсант просто передумал, и оставил ее именно у Храма. Острое отравление ртутью проявляется через несколько часов. И не факт, что "скорая" правильно поставит диагноз, если не знает подоплеки отравления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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