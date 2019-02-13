В ландшафтный парк "Донецкий кряж" вернулись лоси

На территории Республиканского ландшафтного парка «Донецкий кряж» обнаружены следы пребывания лосей. Специалисты уверены, что появление лосей свидетельствует о восстановлении в регионе среды обитания, привычной для этих животных.

Чтобы дать лосю возможность восстановить свою популяцию, руководством парка принято решение об усилении охранного режима: инспекторы по охране природно-заповедного фонда регулярно выходят в рейды, заранее пресекая любые попытки охоты на сохатых, сообщает пресс-служба Госкомэкополитики при Главе ДНР.

А знаете ли вы, почему так величают лосей? Из-за сходства их рогов с сохой – старинным земледельческим орудием. Вообще же название «лось» предположительно происходит от старославянского «олсь», указывающего на рыжий цвет шерсти, который имеют новорожденные лосята.

Эти животные обладают феноменальной памятью: выкормленный человеком, лось помнит своего «родителя» всю жизнь. Они отлично плавают (могут проплыть до 20 километров) и быстро бегают (скорость достигает 55 километров в час), поэтому лосей даже пытались приспособить к военному делу, сначала в шведской армии, а потом и в СССР.

Обычно с приближением зимы лось сбрасывает свои рога, которые становятся важным продуктов для лесных обитателей – белки, птицы и хищные животные поедают белок, что в достатке содержится в рогах.

Лось — мощное благородное животное, всем своим видом вызывающее восхищение, – всегда считался хозяином наших лесов. Поэтому надеемся, что в скором будущем, благодаря грамотным решениям и мероприятиям по их сохранению, представителей семейства оленевых в «Донецком кряже» станет намного больше.