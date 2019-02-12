2019-02-12T19:40:44+03:00
Политика

Семилетний ребенок и его мама воруют телефоны дончан

В Донецке орудует необычная банда в составе мамы и ее семилетнего сына.
Ольга ГОРДО
Поделиться:
В Телефоны у дончан крадет ребенок и его мама. Фото: facebook.comВ Телефоны у дончан крадет ребенок и его мама. Фото: facebook.com
Изменить размер текста:

В одном из донецких сообществ дончанка Валентина Мелешко рассказала о неудавшемся похищении ее телефона. Кражи телефонов явление заурядное. Но в этот раз в чужой карман залез семилетний мальчик под присмотром своей мамы.

«Сегодня утром ехала в 41-й маршрутке в сторону города. Машина битком набита и я стояла недалеко от двери. Каково же было мое удивление, когда мой телефон, который лежал у меня в кармане, зазвонил в руках выходящего мальчика!!!! У меня специфическая мелодия на звонке, так что сомнений в том, что звонил мой телефон, не было. Я еле успела выскочить из маршрутки. Ребенок был с мамой. Я не стала поднимать крик на остановке, мальчик показал телефон маме, думаю - раз показал, значит, она сейчас спросит откуда у него телефон! Ребенку от силы лет семь. Подумала, что если начну кричать ничего не добьюсь - ребенок замкнется.

Но вопреки ожиданиям, его мама просто в одну секунду достала и выбросила мою симку! Тут уже я не выдержала, подлетела и начала ей популярно объяснять куда мы сейчас последуем! На что она сказала, что это их телефон! Огромное спасибо военнослужащему, который стоял на остановке подошел и начал выяснять, что произошло. Малой начал плакать и говорить, что им кушать нечего, что они сами из Енакиево, и у них украли все деньги и им даже на дорогу нет. Мамаша в итоге швырнула мне телефон с фразой «Довела, шкура, ребенка! Ему сейчас и так тяжело! Забери свой орехокол!» На этом малой отбежал, а она с воплями «Саша! Саша, подожди маму!» понеслась за ним».

В комментариях к посту дончане пишут, что парочка эта давно знакома многим. Вот что рассказал «Комсомолке» Антон Северный:

- Знаю я их. У них схема отработана. Я их ещё летом видел, мама худощавая и мальчик темноволосый, неплохо одеты. Мы в парке сидели и с нами ещё одна компания. Они (мама с сыном, -ред) подошли к компании начали знакомиться. Телефон одной девушки лежал рядом на скамейке. Так вот мама типа знакомилась, а потом начала на память фоткаться. Пацан в это время телефон забрал и пошел. А она типа хватилась его, начала звать и побежала за ним. А когда девчонка хватилась уже телефона не было и их тоже не было.

Воровство в маршрутках явление распространенное. Некоторые даже находят свои девайсы на сайтах продажи б/у. Но, разумеется, при первом требовании вернуть украденное, объявление и продавец исчезают с сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Свыше 71 млрд гривен задолжала Украина пенсионерам Донбасса
Встреча Контактной группы в Минске завершилась
В Донецке введена марка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске не привели к решению каких-либо вопросов
В Минске началось заседание Контактной группы
«Планомерная зачистка»: В НМ ЛНР отреагировала на «План Авакова» по возвращению Донбасса в состав Украины
Больницам ДНР не хватает более 5000 медицинских работников
Наталья Никонорова: Мы намерены добиваться от Киева выполнения обязательств по Минским соглашениям
Подгруппы по вопросам безопасности и политики присоединились к работе в Минске
Владислав Дейнего: За четыре года «Минска» удалось добиться определенных подвижек
Украинские боевики тайно минируют подступы к ЛНР
Госбанк ЛНР запустил серию памятных знаков «Города ЛНР»
Обстановка на фронтах Донбасса: человеческий ресурс крайне измотан
Срочное сообщение СЦКК ДНР: на фоне мирных переговоров в Минске ВСУ выпустили по ДНР 40 мин
В прифронтовом районе Донецка после ремонтно-восстановительных работ открыта разрушенная обстрелами школа
Украина готовится стрелять по мирным городам
Подгруппа по экономическим вопросам приступила к работе в Минске
Уполномоченные представители Киева на встречу в Минске не приехали
На трассе Донецк-Луганск произошло ДТП со смертельным исходом
Ползучая оккупация, тактика малых шагов: как еще хотят вернуть Донбасс в состав Украины?
С начала «Рождественского» перемирия ВСУ больше 500 раз его нарушили
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Ленинское из миномётов
Волкер настаивает на миротворческой операции в Донбассе