Семилетний ребенок и его мама воруют телефоны дончан

В одном из донецких сообществ дончанка Валентина Мелешко рассказала о неудавшемся похищении ее телефона. Кражи телефонов явление заурядное. Но в этот раз в чужой карман залез семилетний мальчик под присмотром своей мамы.

«Сегодня утром ехала в 41-й маршрутке в сторону города. Машина битком набита и я стояла недалеко от двери. Каково же было мое удивление, когда мой телефон, который лежал у меня в кармане, зазвонил в руках выходящего мальчика!!!! У меня специфическая мелодия на звонке, так что сомнений в том, что звонил мой телефон, не было. Я еле успела выскочить из маршрутки. Ребенок был с мамой. Я не стала поднимать крик на остановке, мальчик показал телефон маме, думаю - раз показал, значит, она сейчас спросит откуда у него телефон! Ребенку от силы лет семь. Подумала, что если начну кричать ничего не добьюсь - ребенок замкнется.

Но вопреки ожиданиям, его мама просто в одну секунду достала и выбросила мою симку! Тут уже я не выдержала, подлетела и начала ей популярно объяснять куда мы сейчас последуем! На что она сказала, что это их телефон! Огромное спасибо военнослужащему, который стоял на остановке подошел и начал выяснять, что произошло. Малой начал плакать и говорить, что им кушать нечего, что они сами из Енакиево, и у них украли все деньги и им даже на дорогу нет. Мамаша в итоге швырнула мне телефон с фразой «Довела, шкура, ребенка! Ему сейчас и так тяжело! Забери свой орехокол!» На этом малой отбежал, а она с воплями «Саша! Саша, подожди маму!» понеслась за ним».

В комментариях к посту дончане пишут, что парочка эта давно знакома многим. Вот что рассказал «Комсомолке» Антон Северный:

- Знаю я их. У них схема отработана. Я их ещё летом видел, мама худощавая и мальчик темноволосый, неплохо одеты. Мы в парке сидели и с нами ещё одна компания. Они (мама с сыном, -ред) подошли к компании начали знакомиться. Телефон одной девушки лежал рядом на скамейке. Так вот мама типа знакомилась, а потом начала на память фоткаться. Пацан в это время телефон забрал и пошел. А она типа хватилась его, начала звать и побежала за ним. А когда девчонка хватилась уже телефона не было и их тоже не было.

Воровство в маршрутках явление распространенное. Некоторые даже находят свои девайсы на сайтах продажи б/у. Но, разумеется, при первом требовании вернуть украденное, объявление и продавец исчезают с сайта.