Дневник донецкой мамы – спецназ: Как я стала фермером в ДНР

Продолжение (ГЛАВА 1)

ГЛАВА 2

Нашла подработку

Живем мы в центре села. Здесь тебе клуб, сельсовет и магазин. Сельский магазин - это такой мини-супермаркет. Здесь продают всё: колбасу, гвозди, тетради, гречку, соль, кукол, дихлофос и кошачий корм. Но попробуй тут купить какую-нибудь сантехническую и электрическую штуковину - ни в жизнь. Это надо ехать в райцентр или на жд вокзал.

В магазине есть все - от колбасы до дихлофоса.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Да, по наивности, будучи в райцентре на рынке, искала что-то из сантехники, мне порекомендовали купить на ж-д рынке, и я спросила, а где у вас железная дорога? Посмеявшись, мне ответили, что в Донецк надо ехать. С работой тут полный провал, тишина, штиль и забвение. Работа есть только сезонная на полях, например, полоть бурьян или собирать урожай. Я сначала кинулась в сельсовет, но нет. Берут только своих.

Ну, конечно, мне так не ответили. Дипломатично сказали, что имеют меня ввиду. До сих пор. Но я сама проявила инициативу. Вспомнила молодость и организовала танцевальный кружок для девочек. Всего по 200 рублей с ребенка и два раза в неделю занятия. Тихая волна возмущений, тихая, потому что в лицо тут говорить не принято, прокатилась за моей спиной. Как? Еще и платить ей? Извините, бесплатно это все должно быть организованно работниками клуба. А я вольный художник.

А простора сколько!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Сначала всё шло довольно туго. Дети не посещают детский сад, соответственно плохо социализированы, физически не подготовлены и работать в команде не привыкли.

Но результат превзошел все ожидания. Станцевали мы на местном концерте пусть и не совсем синхронно, но зато задорно. И кружок просуществовал почти полгода, до самых морозов, когда в клубе стало уже так холодно, что пар шел изо рта, мы прекратили занятия. Конечно, это мизерный доход, но, во-первых, это мне было интересно, во-вторых для меня полезно, такой лайтовый фитнесс, но самое главное, мои дети летом были заняты не только лазаньем по крышам.

Наш клуб - здесь и библиотека, и сельсовет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Без мужика как без рук

И вот уже летом пришло время строить основательный свинарник. В это время моих подросших хрюнделей я перевела в летний загон, откуда они периодически пытались сбежать. Подруга моя приехала в гости и повела я ее курей кормить - так сказать на своей шкуре попробовать сельскую жизнь. Заходит она в птичий загон и удивленно так: о! и свинушка тут! Ох и намаялись мы, загоняя эту дерзкую свинью метлой, палкой, граблями и добрым словом. Главное, улыбайтесь, господа.

Так вот на зиму подросших свиней планировалось перевести в капитальное строение и случить. Ну да, для прибыли. Рожаем поросят, продаем, снова рожаем, продаем и деньги текут рекой. Моя сельская мечта. Прям мысленно я все покупаю себе.

Дети в селе лишены иллюзии, что хлеб растет на деревьях.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Все. Вот прям все, что хочу. И на Канары с детьми отдыхать еду. Реальность - она другая. Найти хороших работников для заливки цементного пола и установки перекладин и калитки оказалось делом простым. Цену они запросили высокую, но довольно легко стоимость работ мы сбили до половины. Всё, говорят, через два дня пол будет залит, а потом придёт сварщик и за день всё сделает. Красота! План отличный.

В теплое время дети большую часть дня на свежем воздухе.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Действительность превзошла все мои кошмары. Все деловые мужики на подработку такого рода идут редко. Летом поля, огороды и своих домашних дел невпроворот. А те, кому делать нечего, кто и дома не хозяин, тот и нанимается. Сразу в первый день с утра пивка выпили. Я была вежлива и сдержана, не буду в подробности вдаваться, но скажу, что через пять дней я взяла в руки кнут и сказала, что ни копейки не заплачу, если они не сделают пол именно так как надо: идеально ровным и с идеальным скосом для слива.

Замыслила побег хитрая морда!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Думаете помогло? Нет! Один сразу слился и исчез, ругой кряхтел и делал совсем уж безобразно. Пришлось самой мешать раствор и показывать, как выравнивают пол. Скажу только одно: на 5 квадратов ушло 7 мешков цемента. Кто в теме, тот посмеётся.

Ужасно тяжело найти здесь специалиста: сантехника или электрика. Однажды света не стало, пришел ко мне "электрик" местный, долго ходил и цокал языком, тянул за провода, пока я не поняла, что мужик конкретно в подпитии. Потратила еще 10 минут, чтобы вежливо его выпроводить. Не люблю, знаете ли, трупы "электриков" закапывать. Так он еще и обиделся, что за вызов ему не заплатила. В городе все проще: огромный выбор и быстрая работа. Здесь надо колени протереть, уговаривая. Так ведь и готов заплатить. Но, повторюсь, кто умеет, тот дома хозяин, а кто готов прийти - не может работу сделать. Выглядит это примерно так: приходит, смотрит протекающую раковину, поворачивается и говорит: ну, хозяйка, что делать будем? И смех и грех. Понятно, в своем доме нужен рукастый мужик.

С весны все утопает в цветах.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Киты и аисты вокруг нас

Развлечений здесь никаких нет. Может в других селах есть, а здесь нет. Раз в месяц для детей младшего и среднего возраста библиотекарь проводит мероприятия, довольно интересно, познавательно и мы со своей активностью даже первое место заняли и чайник выиграли. За всё лето провели две дискотеки. Ну вот вы задаете вопрос: а чем молодежь занимается? Я тоже задаю себе этот вопрос. Но вижу, что вечером собираются возле клуба, щелкают семечки (без этого совсем никак), пьют пиво и громко выражают свои эмоции. Ну может меняют семечки на сухарики, пиво на вино. Эмоции те же. У нас летом были свои развлечения. Дело в том, что здесь чудные края. Наш дом стоит на пригорке, а внизу прекрасный ставок.

Была бы художником, садилась бы и писала картины!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мы туда на пляж ходили. И даже рыбачить пробовали. Сначала на палочку, камыш и даже на поясок от халата. Потом нам повезло приобрести удочку. Тут уж мы задрали нос, собрали себе тормозок и отправились на рыбалку. Все солидно. С червяками не повезло. Ушел червяк. Пришлось ловить на хлебную горбушку. С тридцать пятого раза мы забросили удочку так как положено. Ну чтоб поплавок стоял. Так ведь положено? Все рыбаки вокруг, а их было немало, смелись от души. И мы смеялись. Ничего не поймали. Но рыба тоже видать ушла. А у нас осталась радость. И возможность купать сколько хочешь. До синих губ. А потом босиком по пыльной дороге идти домой.

Наши коты - полноправные члены семьи.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Сорвать грязный абрикос, зеленое яблоко, наступить на бараний горох, нарвать полыни и пижмы. А чуть дальше от дома есть еще один ставок, он окружен огромными валунами, гладкими и блестящими. Один из них - это кит, второй - черепаха, которая пьет воду. И настоящие черепашки там водятся - речные. В этом ставке земляные берега и там плещется стадо коров и может быть фыркают. Я боюсь близко подходить. Громадные коровы пучат свои глаза на любопытных незнакомцев и вдруг, ни с того ни с его протяжно мычат прямо тебе в лицо. А чуть поодаль от коров в обмельчавшем ставке стоят аисты. Ходит аист, ходит, а потом, пождав ногу, замирает. И мы замираем, боимся спугнуть. Потом сильный единый взмах крыльями, взлет и я щелкаю своей старой мыльницей, пытаясь поймать шикарный момент аиста и заката.

Аисты на закате.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

В поле гуляют лошади и молоденькие жеребцы. Мы хотим подойти поближе, молодняк пугается, бьёт копытом и скачет к маме под бок. И хотя взрослая лошадь на привязи, близко подходить нельзя, может лягнуть. Мы кидаем им траву и ветки кустарников. А ежиков можно встретить даже у себя во дворе. Ну правильно, они идут туда, где есть фруктовый сад и мышей навалом. Да, мышей у нас много. Всем хватает. И нашим котам, а их четверо, и нашим ежам.

Сделано с любовью! Такой штамп можно ставить на все, что мы выращиваем.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Чем живём и домашние санкции

За продуктами иногда едем на рынок в район, там чуть дешевле, чем в нашем магазине. Автобусов нет. Народ едет на рынок на попутках. У нас старенький "Жигулёнок". Все остальные как хотите, хоть пешком, хоть ползком. Ну ладно, на рынок в пятницу многие едут, можно и скооперироваться и напроситься. А вот как ехать в больницу? А с маленьким ребенком? А зимой? Я всегда подвожу.

Иногда даже идет старая бабулька, идет пешком, не голосует. Я сама останавливаюсь. Надеюсь, и мне когда-то остановятся. По селу все перемещаются на велосипедах. Село растянуто вдоль дороги и для некоторых жителей магазин находится в существенном отдалении.

Летом мои дети осваивали велосипед. Сто сорок падений не в счет. Иногда я конфискую единственный на троих велосипед за дальние несанкционированные поездки.

Яйца - домашние, молоко берем у соседей.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Из одежды только майка и штаны. Не поверите, выбросили кучу старых брюк, шорт и штанов - всё протерли на попе до дыр. Хорошо, что шифер более устойчив. Лето, жара. Соня и Женя похожи на Маугли. Всегда бегают босиком. Ну, лень искать тапки, шлепанцы. А я и не заставляю. Во-первых, закаляются, полезно, во-вторых, убегая в обуви, они потом ее самостоятельно где-нибудь скидывают и пиши пропало, ну и экономия.

Да, везде ищу плюсы. Бегут они на огород, там помидор сорвали, морковку из земли вытащили, черешней закусили. Мыть? Да вы что, с огорода надо 15 минут идти домой до кухни и до крана. Это неоправданная потеря времени. Везде надо успеть, построишь шалаш, обрисовать мелом забор, сбегать за хлебом, скатиться с крыши подвала, покатать друг-друга в тачке, пока мама не видит.

А если хотим пойти на пляж, то тут надо постараться: подмести двор, нарвать свиньям травы, полить клумбы и выбросить мусор. Вообще, в качестве наказаний - полевые работы. Нет, не рабский труд. А совместный семейная прополка огорода, вот вам рядок - хочешь копайся до вечера, хочешь - за пять минут, я всегда рядом на подмоге и на совете. Любимый девиз Сони и Жени "сделал дело - гуляй смело". И я могу на них положиться.

Проблему вывоза мусора здесь решает председатель: раз в две недели по дороге едет машина и собирает выставленный мусор, а вообще мы его сортируем. Да нет, в своей мусорке мы не копаемся. Просто очистки от овощей идут на корм птице, всякая бумага и вообще все, что может сгнить, идет в компостную кучу, а вот остальное все равно надо как-то утилизировать.

Русское поле, я твой тонкий колосок.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Медицинское обслуживание здесь заключено в фельдшере. Он знает всех и вся. Впрочем, здесь все друг-друга знают и все друг-другу если не родственники, то кумовья, уж точно. Однако, если заболел ребенок, то больничный вам откроют только в районной больнице. Куда не ходят автобусы. Сама не знаю как. Правда. Они, наверное, уже привыкли за всю жизнь, как-то подстроились под такое течение жизни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...