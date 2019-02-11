Куда сходить 23 февраля 2019 года в Донецке: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Хоть до Дня защитника Отечества осталось почти две недели, места в различных заведениях Донецка на 23 февраля уже начали бронировать. «Комсомолка» собрала список популярных мест, где можно отметить этот праздник.

БАНЬКА ПАРИТ, СИЛУ ДАРИТ

Дончане устраивают походы в сауну не только, как в фильме «Ирония судьбы или с легким паром» к новому году, а еще и к 23 февраля.

- У нас с мужиками добрая традиция – каждый год в День защитника Отечества ходим в сауну, - рассказывает нам знакомый таксист Михаил Семенович. – Каждый раз все труднее заказывать, желающих становится все больше и больше. Поэтому бронируем почти за месяц, чтоб уж наверняка.

Различных бань и саун в Донецке полным-полно, их по несколько штук в каждом районе. Но, тем не менее, советуем заняться организацией такого отдыха заранее.

В ЗАВЕДЕНИЯХ ШОУ-ПРОГРАММЫ И РОЗЫГРЫШИ

На День защитника Отечества в «Юзовской пивоварне» запланирована шоу-программа с участием ди-джея. А для любителей солодового напитка заведение проводит розыгрыш 23 литров пива.

- Для участия нужно до 23 февраля «покушать» у нас на 1500 рублей и бросить подписанный инициалами чек в лототрон, - рассказывают в администрации пивоварни. - Победителя выявим уже в день праздника. Всем участникам нужно присутствовать в нашем заведении во время розыгрыша.

Как связаться: по тел.: 071-387-26-50.

Розыгрыш хмельных солодовых напитков будет проводить и фермерский ресторан «Роща».

- У нас будет тематический вечер с ведущим, музыка будет звучать военная, - говорят в заведении. – А кроме этого мы разыграем по ящику пива и водки. Победителем может стать любой из совершеннолетних посетителей.

Как связаться: по тел.: 071-591-11-01.

Во многих заведениях Донецка проведут тематические вечеринки. Фото: geometria.ru

Тематическую программу с ведущим, ди-джеем и пи-джейками обещает ресторанчик «БаНаНа». Начало праздника запланировано на шесть часов вечера. Вход бесплатный.

- Можно сходить в наше караоке, - говорит администратор Вероника. - Здесь нужно будет заплатить за вход – 200 рублей с человек, и петь сколько душе угодно.

Как связаться: по тел.: 071-375-21-83.

Если вы ярый любитель караоке, то «Green Plaza» подготовила для вас целый чемпионат. Для участия нужно заранее зарегистрироваться по телефону. Организаторы предупреждают, что участниками могут стать только лица, достигшие 16 летнего возраста. Начало запева – в 14:00.

- Всех участников ожидают призы, а победитель получит главный приз – сертификат на 5 000 рублей. Выбирать победителей будут зрители, - сообщают организаторы.

Как связаться: по тел.: 071- 395-15-35.

В 18:00 в ресторане-поместье «Гуляй хата» начнется вечер счастливых мужчин. Организаторы праздника анонсировали женской стриптиз-шоу.

- Будет организована специальная вечеринка «Strip lady», - рассказывают в «Гуляй хате». – Кроме этого, в программе: «Welcome drink», «PJ» и стриптиз. Всех мужчин ждут подарки.

Как связаться: по тел.: 071-405-80-45.

Праздник Дня защитника Отечества можно отметить в ресторане «Дача». В администрации заведения рассказали, что 23 февраля будет проходить тематический вечер с ведущим и конкурсами.

- Никаких депозитов и платы за вход, - поделились в администрации.

Как связаться: по тел.: 071-651-80-01.

Для детей тоже организовывают тематический праздник. Детский-развлекательный центр «Вулкан» проведет «курс молодого бойца».

- Будет шоу-программа с аниматорами, спортивные конкурсы и эстафеты и подарки для маленьких мужчин, - рассказывают организаторы. - Стоимость 100 руб. Игровая комната оплачивается согласно тарифу дня.

Как связаться: по тел.: 071-370-95-50.

ДЕВУШКИ – В ТЕАТР

Пока мужчины отмечают День защитники Отечества, девушки могут отправиться в Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр на спектакль «В Джазе только девушки». Начало в 15:00,

А в донецкой государственной академической филармонии можно послушать программу «Музыка звездной ночи». Начало в 16:00.

Донбасс опера приглашает в 15:00 на балет «Щелкунчик».