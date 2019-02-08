2019-02-08T16:26:55+03:00
Общество

В Донецке прошла презентация книги «Евразийская степь и Донбасс в эпоху средневековья»

Ее автор - известный ученый, археолог, руководитель донецкого центра института востоковедения имени Крымского Михаил Швецов
Елена ШИНКАРЕНКО
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В Донецке прошла презентация книги «Евразийская степь и Донбасс в эпоху средневековья»В Донецке прошла презентация книги «Евразийская степь и Донбасс в эпоху средневековья»Фото: Елена ШИНКАРЕНКО
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В неё включены основные статьи по археологии, истории, археологическим исследованиям Донбасса и по уникальным памятникам Донбасса.

- Была идея издания всех материалов, которые связаны с историей моих исследований. Но когда стали готовить этот сборник, оказалось, что даже если в него войдет одна треть из моих изданных статей, то получается этот «кирпич» из больше 400 страниц, - говорит Михаил Львович.

Первый раздел называется «Археологические материалы степей Восточной Европы». В него вошли работы полевых археологических исследований. Второй раздел сборника посвящён истории религий на землях Донбасса - здесь есть статьи по истории христианства, ислама, буддизма, а также конфессиональным отношениям в гражданском обществе

- Книга предназначена не только для историков, археологов, но и для широкого круга читателей, - говорит Михаил Швецов. - Там есть не только археологические статьи, но статьи и материалы по разным конфессиональным направлениям религиозным, по этнографии, по обрядам и национальным культурам и истории населения тех народов, которые тоже населяют наш край.

В Донецке прошла презентация книги «Евразийская степь и Донбасс в эпоху средневековья» Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В Донецке прошла презентация книги «Евразийская степь и Донбасс в эпоху средневековья»Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В книге можно найти описание того, как в 2011 году было обнаружено буддистское захоронение, а годом раньше древнейшее христианское.

- Интересны христианские захоронения на том же Чернецком озере, где в 2010 году было исследовано и открыто первое христианское захоронение священника. Это одно из самых древних захоронений священников эпохи средневековья - XI-XII век - на территории Юго-востока Украины, Донбасса, Приазовья, - рассказывает Михаил Швецов. - Уникальные половецкие святилища, которые в 1975 году были открыты в Донбассе. И отдельные захоронения, которые дают историю нашего народа. Но самое интересное - Новоивановское погребение под Амвросиевкой, которое связано с историей Грузии, с историей царя Давида. И это, кстати, была первая моя статья.

Поздравить Михаила Швецова с выходом в свет его книги пришли его друзья и коллеги.

- В этой степи находятся сегодня еще и особо охраняемые природные территории, - говорит председатель Госкомэкополитики при Главе Республики Роман Кишкань. - Мы надеемся, что, наполнив еще и историческим содержанием природоохранную деятельность, мы сможем создать такие объекты, которые послужат основой туристической нашей внутренней инфраструктуры.

Книга Михаила Швецова вышла очень маленьким тиражом - всего 100 экземпляров. Ее получат центральная республиканская библиотека, краеведческий музей, донецкий национальный университет и другие учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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