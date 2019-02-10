Скандал в вузе-переселенце: Из Донецкого медуниверситета отчислили 850 студентов-иностранцев, а ректора обвинили во взятке в 100 тысяч долларов

Вуз-переселенец - Донецкий национальный медицинский университет (ДонНМУ) – продолжает сотрясать скандал со студентами-иностранцами. Точнее с деньгами, которые они вносили за обучение.

На днях первый проректор по научно-педагогической работе Игорь Хрипаченко подписал приказ об отчислении 850 иностранных студентов, которые учились филиале ДонНМУ в Кропивницком (до переименования – Кировоград).

- Мы не можем обучать иностранных студентов за государственные средства, - пояснил Хрипаченко. - Они по закону должны покинуть территорию страны в течение 10 дней. А затем они могут заехать по нашему приглашению, оплатить и учиться.

Сами студенты устроили митинг. Они не понимают, за что их выгнали из вуза. Ведь иностранцы заплатили за учебу. В вузе же говорят, что фирма-посредник, которая принимала от студентов деньги, не спешит переводить заведению 32 млн грн. А бесплатно учить университет не будет.

При этом Министерство образования и науки в конфликт официально не вмешивается – в вузах Украины не запрещена деятельность фирм-посредников.

А вот Служба безопасности Украины проявляет изрядную активность. 7 февраля пресс-центр СБУ сообщил о разоблачении ряда должностных лиц университета. Мол, они «систематически требовали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы».

Также сотрудники СБУ задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки «БМВ» общей стоимостью более 100 тысяч долларов за невмешательство в прием студентов. Машины эти арестованы в Краматорске.

Одна из изъятых СБУ машин. Фото: Пресс-центр СБУ

Сам же руководитель - ректор медуниверситета Петр Кондратенко уверен, что идет спланированная кампания по отстранению его от должности. Об этом Кондратенко заявил сайту ZI. Он говорит, что машины ему не принадлежат. А его жена пользуется одной из них по доверенности. При этом во время заседания суда судья и прокурор отказались выслушать свидетеля – хозяина одной из автомашин.

Ректор утверждает, что в медуниверситете долгое время действовала схема по получению денег с иностранных студентов. В год «набегало» от шести до восьми миллионов долларов. С ноября прошлого года работа этой группы злоумышленников была парализована - после вмешательства Кондратенко и его обращения в правоохранительные органы.

После этого с ректором решили расправиться. Сейчас Петр Кондратенко пока на свободе. А в понедельник, 11 февраля, будет решаться вопрос об отстранении его от должности.