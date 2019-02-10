Блокада Донбасса: Отсудить у Киева долги по пенсиям и умереть

В мае прошлого года Кабмин незалежной ввел драконовское постановление №335 о приостановке выплаты долгов пенсионерам Донбасса - до введения особого порядка. Но до сих пор этот порядок не принят. И по мнению многих украинских экспертов правительство не спешит с документом.

ПРИЗНАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОМБУДСМЕНА

Долги невозможно взыскать даже через суд. Еще осенью Верховный суд Украины приял образцовее решение по выплатам пенсионных долгов переселенцам. Теперь все нижестоящие суды в незалежной следуют этому вердикту – принимают положительные решения по искам дончан и луганчан. Но в управлениях Пенсионном фонде почти не выполняют эти решения. Непонятно, в какую Европу Петр Порошенко собрался на этом фоне.

- Правозащитные организации региона обеспокоены, тем, что судебные решения, которые вынесены в пользу пенсионеров-переселенцев, не исполняются, – написал на днях на своей странице в Facebook представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Сами же правозащитники более жестки в оценках.

- Есть дела, по которым выплачивают лишь за один месяц, а за остальные - нет, – рассказала телеканалу «Донбасс» правовой аналитик, представитель фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова. - Тогда мы идем в органы исполнительной службы, и это может затянуться на год, на два, потому что они иногда открывают производство, выплачивают один раз, забывая об остальной задолженности. Таких ситуаций у нас есть 100 дел после решения по Верховного суда по образцовому делу, только 10 дел из ста у нас было выполнено добровольно. Бывают случаи, когда мы вызываем полицию в исполнительную службу, поскольку они не выполняют решение суда, а это уже является преступлением.

Только среди клиентов фонда «Право на защиту» несколько десятков переселенцев пожилого возраста умерли, не дождавшись решения судов о восстановлении выплат пенсий.

Тем не менее правозащитники настоятельно рекомендуют пенсионерам из Донбасса судиться за возврат долгов.

Представители ООН только фиксируют нарушения на КПП, но повлиять на власти Украины не могут. Фото: facebook.com/pressjfo.news

ЕСТЬ И БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Судиться с Пенсионным фондом дончанам можно не только с помощью юристов из правозащитных организаций, но и адвокатов системы бесплатной правовой помощи (БПП). В прошлом году они обеспечили защиту 129 160 граждан по уголовным, гражданским и административным делам. Интересы еще почти 35 тысяч украинцев в суде защитили работники центров БПП. Еще более 550 тысяч украинцев получили консультации и разъяснения от сотрудников БПП. Причем 9 процентов от всех кому юристы БПП помогли в суде, были переселенцы из Донбасса. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Сейчас в незалежной действует 552 центра и бюро юридической помощи. Получить консультацию можно на «горячей линии» контакт-центра системы БПП, которая действует по номеру 0-800-213-103.

Впрочем, дончанам надо знать, что хождение по суда не такой уж бесплатный процесс. Ни переселенцы, ни жители республик Донбасса не освобождены от уплаты судебного сбора по искам о выплатах долгов по пенсиям.

- Судебный сбор придется платить, - рассказала юрист общественной организации «Донбасс SOS» Мария Красненко. - Но в этом случае можно также подать ходатайство об освобождении от уплаты судебного сбора. Практика в этом вопросе достаточно позитивная. Исходя из данных, которые вы предоставите: справка из фискальной службы или справка из Пенсионного фонда о ваших доходах, суд часто видит, что переселенцу не под силу заплатить этот судебный сбор.

С 1 января 2019 года сбор за подачу иска для восстановления выплаты пенсии или выплаты пенсии за прошедший период составляет 768,4 грн.

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