Неучтенные жертвы войны в Донбассе: Во имя украинской пенсии дончане заживо горят в огне и умирают на блокпостах

5 февраля стало новой черной датой в необъявленной войне в Донбассе. Под Донецком на запорожской трассе, точнее в прифронтовом ее участке между Курахово и Марьинкой погибли шесть мирных жителей. Только в этот раз не от привычных обстрелов, а в аварии двух легковых автомобилей.

ЭТО ГАДКОЕ СЛОВО - ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Все погибшие и травмированные пассажиры легковушек были пенсионерами из Донецка. В возрасте от 66 до 80 лет. Одни спешили на Украину, чтобы пройти сверку (так называемую идентификацию) и получить пенсию. Другие возвращались после этой процедуры. В полиции и прокуратуре подконтрольной Киеву Донецкой области так обрисовали это происшествие.

Примерно в 10:00 водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti», который ехал в Донецк, совершал обгон попутного транспорта и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos», ехавшего из столицы ДНР. В результате ДТП и пожара, который произошел в салоне «Daewoo Lanos» (в машине был установлен газовый баллон), водитель и три пассажира погибли на месте. Точнее говоря, сгорели. Также смертельные травмы получили двое из четырех пассажиров «Chevrolet Lacetti». Водитель последнего, которому теперь придется ответить перед законом, получил незначительные травмы.

Среди погибших в страшной аварии пенсионеры из Донецка — 80-летние Лидия и Владимир Шевченко, 69-летняя Валентина Яковлева, 71-летний Иван и 66-летняя Вера Стеблины. Кроме того, в ДТП погиб и водитель сгоревшего «Daewoo Lanos» — житель подконтрольного Киеву Мирнограда (до переименования – Димитров) 31-летний Сергей Ващенко.

За жизнь Владимира Шевченко боролись медики, однако, мужчина скончался в реанимации. Три человека, ехавшие в «Chevrolet Lacetti», получили травмы различной степени тяжести. Все они жители Донецка: 39-летний водитель Александр Ильин получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча. У 79-летнего Владимира Зрелова ушибы локтевого сустава и черепно-мозговая травма, а у его 73-летней супруги Антонины травматический шок, политравма, переломаны предплечье и бедро, скальпированная рана головы.

«ТУРИСТЫ» И ПЕРЕВОЗЧИКИ

Водителя «Chevrolet Lacetti» Александра Ильина задержали. Ему «светит» до 10 лет лишения свободы. Только вот эта драма никак не повлияла на деятельность перевозчиков.

Этот вид услуг породила жизнь в условиях блокады. За определенную сумму ребята на легковушках и микроавтобусах довезут в нужный город на украинской стороне. Причем без долгого стояния в очередях. У этих перевозчиков «все схвачено» по обе стороны фронта. А некоторые даже успевают за один день «сгонять» с клиентами туда и обратно.

Сейчас дончане бурно обсуждают в соцсетях эту аварию.

- Все страшнее и страшнее там ездить, от поездов до КПП перевозчики очень «летают», не соблюдая ничего, - пишет Ирина Пинчук.

- А что за перевозчики?! – интересуется Руслан Киров.

- Которые людей из ДНР на Украину и наоборот возят, - объясняет Анжела Федорова. - От всех же благ освободили людей. От пенсий, от поездов. Чтобы сесть на поезд, надо до него еще доехать 60 км за 500 гривен (1200 рублей) и полдня потратить. Вот все и летят. Задрало это уже всё!

ДОРОГА ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Трассу Донецк-Запорожье еще летом 2014 года в Донбассе назвали «дорогой жизни и смерти». По ней многие дончане уезжали из обстреливаемой столицы ДНР. И потом возвращались назад. А в это время противостоящие стороны колошматили друг друга из всех имеющихся видов оружия. Мне тогда десятки раз доводилось за рулем пересекать здесь линию фронта. По дороге этой - сначала пустынной - носился со скоростью 120-130 километров, чтобы не попасть под пули и осколки мин и снарядов. И каждый раз приходилось объезжать новые воронки и торчащие их асфальта хвостовики неразорвавшихся мин.

На пути к заветной пенсии дончане и луганчане часами выстаивают на блокпостах для прохождения контроля. Фото: Пресс-служба ГПС Украины

А потом настал черед бесконечных очередей, когда ополченцы и ВСУ установили пункты пропуска. Со временем все это переросло настоящую границу. Точнее - стену, которую возвел Киев одновременно с объявлением блокады Донбасса. За той стеной остались миллионы жителей, которые числились гражданами Украины. Без денег и других средств к существованию. Изверги, пришедшие после госпереворота к власти в Киеве, решили, что дончане теперь обязаны получать деньги только на подконтрольной им территории. Другие варианты – а они были - не рассматривались.

«Туристы» - так прозвали жителей ДНР, которые ездят в незалежную за пенсиями и пособиями – не только преодолевают громадные очереди на блокпостах. Еще и терпят издевательства вооруженных контролеров по обе стороны границы. «Своих» и «чужих» - каждый дончанин по-своему оценивает противостоящие стороны. Гибель людей от сердечных приступов при пересечении пунктов пропуска уже стала повседневной нормой.

7 февраля на этой же трассе - на КПП «Александровка» - умер 74-летний Юрий Крюк. Профессор и доктор медицинских наук, завкафедрой патологической физиологии Донецкого медуниверситета. Юрий Яковлевич ехал с больной женой. Вышел из машины для регистрации, и в этот момент ему стало плохо... В тот же день на КПП «Майорск» под Горловкой умер 62-летний мужчина. Василий Дудников с женой полтора километра шли пешком до КПП. Сели в автобус, и в нем горловчанина хватил сердечный приступ.

Эти смерти не попадут – в ООН и ОБСЕ тоже - в общую статистику погибших на войне. Как не учтут и шестерых жителей, разбившихся намерть в страшной аварии 5 февраля.

У КИЕВА НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ДОНЧАН

В Луганской Народной Республике откровенно признались, что 70 процентов жителей посещают территорию Украины. «С целью устранения каких-то своих бытовых или пенсионных проблем», - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

В ДНР эта цифра, по мнению специалистов, не меньше 50 процентов.

- У нас народ более зажиточный, - «пошутил» донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Так, собственно, было до войны. В Донецке люди жили богаче, чем в Луганске. Вот и сейчас не каждому хочется рисковать и проходить унизительную процедуру пересечения границы каждые два месяца – это обязательный срок для идентификации пенсионеров. Иначе выплаты им будут остановлены.

На Украине зарегистрировано полтора миллиона переселенцев. При этом власти незалежной считают, что только 200-300 тысяч из них реально проживают на территории Украины. Остальные – это «туристы». И в Киеве постоянно придумывают способы, как лишить дончан законных выплат.

На днях глава комитета Верховной рады Украины по правам человека Григорий Немыря заявил на брифинге, что представители высших органов власти экономят на пенсиях и социальных выплатах жителей Донбасса и переселенцев, хотя есть все механизмы изменить ситуацию.

Депутат сообщил, что с октября 2017 года в парламенте «лежит» полностью готовый к рассмотрению законопроект о пенсионных выплатах дончанам и луганчанам.

- Все комитеты – социальной политики, по правам человека и остальные поддержали его рассмотрение. До сих пор – более 1,5 года он не вносится даже на повестку дня, – сказал Немыря. - На официальные запросы ответы вообще не поступают. Неофициально говорят, что нет денег. Против Минфин, Пенсионный фонд. Иногда говорят: «Да там им Москва какие-то рубли платит, почему мы должны платить?»

Увы, на принятие решения о вступлении в НАТО и Евросоюз парламент время нашел. А на решение кричащих проблем вроде как своих граждан – нет.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

Да и откуда взять Пенсионному фонду денег, если жизнь в незалежной хуже и хуже, а бизнес все глубже прячется в тени. Хотя при этом Киев умудряется повышать пенсии. Но делает это Петр Порошенко ради своего рейтинга накануне выборов. За счет наращивания долгов перед дончанами и луганчанами. Они ведь 31 марта голосовать не будут. Вот и с 1 марта украинцев ждет осовременивание пенсий. У многих пенсионеров выплаты вырастут более чем на 10%.

Стоит признать, что в незалежной за последнее время пенсии выросли значительно по сравнению с ДНРовскими, которые «Москва платит». Особенно у шахтеров, металлургов, силовиков. А в республиках Донбасса пенсии получают еще по старым украинским законам. И периодические повышения отстают от роста выплат на Украине. К тому же пенсии пересчитываются с коэффициентом 2,0, хотя реальный курс гривны к рублю 2,4. Такая вот экономия получается…

Дончане и луганчане уже устали ждать, когда к ним, как к крымчанам, попадет в рот морковка. И поэтому готовы гибнуть на границе, которая разделила некогда родной Донбасс. Ведь без украинской пенсии сложно выжить на три тысячи рублей (такова республиканская пенсия у многих пожилых жителей).