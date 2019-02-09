В Донецке отметили 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

«Я хочу сказать о том, что за мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом 9-летнее пребывание завершилось. Я хочу еще сказать о том, что нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет надо памятники ставить». Ровно 30 лет назад эти слова, сказанные командующим 40-ой армией, Героем Советского Союза, генерал-лейтенантом Борисом Громовым, облетели весь мир, ознаменовав окончание вывода Советских войск из Афганистана.

Эта страшная затяжная война унесла жизни по разным данным от 15 до 26 тысяч человек. Молодых, крепких, здоровых. Чьих-то сыновей, мужей и отцов. Говорят, что время лечит. Это неправда. Оно только немного притупляет боль. Минутой молчания почтили их память на митинге, который прошел на Аллее славы Донецкого высшего общевойскового командного училища.

30 лет назад 15 февраля советские солдаты и офицеры, с честью выполнив свой воинский долг, вернулись на Родину. Это очень большой срок. Уже нет той огромной страны. И, с оглядкой на прошедшее время, можно делать более глубокий анализ произошедших событий. Некоторые политики и историки до сих пор пытаются дать им оценку, ставя под сомнение необходимость решения советского правительства о предоставлении военной помощи афганскому народу. При этом забывают о чувствах тех людей, которые прошли через ад этой войны.

В Донецке отметили 30-ю годовщину вывода советских войск из АфганистанаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В Донецке отметили 30-ю годовщину вывода советских войск из АфганистанаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Защищая народ Афганистана, советские воины, прежде всего, защищали свою Родину. Победа оппозиции в этой стране привела бы к тому, что возле границ Советского Союза появился бы еще один, если не открытый враг, то недруг - это уж точно, способный в любой момент на провокацию или открытую агрессию.

- Тогда наши солдаты и офицеры боролись с теми зачатками террористических организаций, которые уже тогда были на Среднем Востоке, в районе Средней Азии, - говорит заместитель начальника отдела по воспитательной работе училища Александр Куренков. - И советское правительство понимало, что если не остановить эту нечисть, то, безусловно, все это распространится на среднеазиатские советские республики.

Донецкая область из всех регионов Советского Союза понесла едва ли самые большие потери в афганской войне. В государственном архиве хранятся документы погибших воинов и тех, кто вернулся на Родину живым. Их фотографии, анкеты.

Через несколько лет после вывода войск из Афганистана работники архива просили воинов-интернационалистов составить анкетыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Через несколько лет после вывода войск из Афганистана работники архива просили воинов-интернационалистов написать анкеты, в которых бы они описывали кем они служили, откуда они родом, свое отношение описывали бы к этим событиям и присылали их обратно в архив, - рассказывает главный архивист Государственного архива Республики Оксана Суконкина. - Таких анкет сейчас у них хранится очень много.

Через несколько лет после вывода войск из Афганистана работники архива просили воинов-интернационалистов составить анкетыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Помощь, которую оказывали советские солдаты жителям Афганистана, действительно, была значительна.

- Когда наши войска входили туда, по сути дела это была страна феодального типа - замершая на уровне XVII века, - рассказывает Александр Куренков. - И благодаря нашим солдатам прошло продвижение. Военные строители строили и военные городки, которые впоследствии после вывода были переданы солдатам Демократической республики Афганистан. Мы строили дороги, мосты, мы строили инфраструктуру, электрические станции, жилье.

За эти 30 лет выросло уже новое поколение, которое, к сожалению, мало что знает об афганской войне. А ведь это очень важно, чтобы молодые люди помнили о подвиге советских воинов и о том, какой ценой достается победа.