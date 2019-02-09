2019-02-09T20:55:10+03:00
Политика

Донецкий ботсад приглашает на дегустацию плодов папайи

Гостей ждут на дегустацию плодов папайи 10 февраля
Никита МАКАРЕНКОВ
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Плоды папайи. Фото: Архив ботсадаПлоды папайи. Фото: Архив ботсада
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В Донецком ботаническом саду созрели плоды папайи. Все желающие приглашены на дегустацию, которая будет проходить 10 февраля.

- Спешим порадовать гурманов отличной новостью: в Донецком ботаническом саду созрела папайя, - сообщили в пресс-службе учреждения. - В воскресенье приглашаем всех попробовать этот экзотический фрукт. Дегустация будет проходить в холле оранжерейного комплекса с 10.00 до 15.00.

Также сотрудники ботанического сада сообщили, что гостям будут дарить семена папайи – ведь её можно вырастить и в домашних условиях.

Вот так сейчас выглядит папайя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Вот так сейчас выглядит папайяФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Папайю ещё называют дынное дерево – многим по вкусу её плоды напоминает именно дыню, - рассказывают «Комсомолке» в ботсаду. - Но само растение – это трава. Её легко можно вырастить в комнатных условиях, если соблюдать все правила. Меньше, чем через год могут появиться первые плоды. А в горшке она вырастет не такой большой, как у нас. Будет меньше двух метров.

Билет на экскурсию можно приобрести на входе у кассира, стоимость экскурсии для взрослых - 50 руб.

Донецкий ботсад приглашает на дегустацию плодов папайи.

А ещё совсем скоро в ботаническом саду можно будет увидеть цветы Стрелитции Николая – травянистое растение с необычными цветами и не менее экзотическими листьями. Очень далекий родственник банана.

В ботаническом саду Донецка впервые зацвела Стрелитция Николая Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В ботаническом саду Донецка впервые зацвела Стрелитция НиколаяФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Наша красавица уже выпустила два цветка, которые пока не раскрылись, - говорит экскурсовод. - Цветение у нас впервые – вот-вот раскроется и на это чудо можно будет посмотреть. Цветок похож на птицу в полете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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