2019-02-09T13:58:59+03:00
Общество

Целительницы-шарлатанки обворовали пенсионерку из Снежного на 80 тысяч рублей

Мошенниц разыскивают правоохранители
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Bryansktoday.ruФото: Bryansktoday.ru
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В министерстве внутренних дел сообщили о появлении в Снежном двух женщин, которые прикидываются целительницами и мошенническим путем выманивают деньги у прохожих.

- К нам обратилась 71-летняя жительница города с просьбой принять меры к неизвестным женщинам, которые мошенническим путем завладели ее денежными средствами на общую сумму более 80 тысяч рублей, - сообщили правоохранители.

В тот день пенсионерка шла в магазин. Ее подозвала к себе женщина и встревожено сообщила, что над семьей горожанки нависла «страшная порча».

- «Экстрасенс» предложила провести «ритуал», благодаря которому все «злые чары» развеются, - рассказывают в МВД ДНР. - Затем к женщинам подошла подельница мошенницы и стала благодарить «ворожею» за оказанную ранее помощь. Доверчивая старушка поверила в мастерски разыгранный для нее спектакль и дала свое согласие на проведение обряда.

Для снятия «проклятия» необходимо было «очистить» все имеющиеся денежные средства, поскольку со слов «целительницы» именно деньги накапливают в себе негативную энергетику.

- Женщина принесла из дома свои сбережения и передала «прорицательнице», которая продолжительное время читала над ними «молитвы» и проводила различные манипуляции, - говорят полицейские. - По окончанию «знахарка» сказала, что старушке нужно проследовать к ближайшему перекрестку дорог, где она в зеркальце сможет увидеть человека, наводившего «порчу» на весь их род. Вернувшись обратно, потерпевшая не обнаружила ни «ведунью», ни ее сообщницу, ни собственных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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