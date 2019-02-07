2019-02-07T21:00:06+03:00
Политика

Детей учить – не лясы точить: в Луганске выбирают «Педагога года»

Уже в марте начнется второй этап республиканского конкурса [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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В в Луганске выбирают «Педагога года». Фото: rcro.suВ в Луганске выбирают «Педагога года». Фото: rcro.su
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В январе стартовал первый этап конкурса «Педагог года Луганщины – 2019». Второй этап конкурса пройдет в марте-апреле в городах и районах Республики, а уже в мае будут приниматься заявки на участие в финальном этапе.

- Традиционно заключительный этап конкурса будет проходить в сентябре, и ко Дню работника образования, который отмечается пятого октября, будут названы победители, - говорит директор государственного учреждения «Республиканский центр развития образования» Оксана Колесникова. - Их награждение пройдет в рамках торжественного собрания.

Как и в прошлом году выбирать будут лучшего учителя, психолога и воспитателя. Будет и номинация «Дебют года» для молодых педагогов.

- Опыт прошлого года показал, что есть моменты, в которых нужно внести изменения, – уточняет Колесникова. - Будет увеличен возраст молодых педагогов до 28 лет. Однако в этой номинации остается условием стаж работы в образовательном учреждении не более трех лет.

Абсолютный победитель конкурса получит премию в размере пяти тысяч рублей. Также он станет обладателем специального знака, который вместе с премией будет вручен на торжественном собрании, посвященном Дню работника образования.

В прошлом году в Луганске выбрали «Педагога года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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