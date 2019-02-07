ВСУ обстреляли грузовик Красного Креста, который доставлял уголь жителям прифронтовых поселков Донбасса

Вооруженные силы Украины обстреляли грузовой автомобиль Международного Комитета Красного Креста около линии разграничения в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Шестого февраля в начале четвертого дня вооруженные формирования открыли огонь по машине Красного Креста, когда тот доставлял уголь жителям прифронтовых поселков, - говорится в сообщении.

Фото: СЦКК

При этом маршрут и время движения, по словам представителей СЦКК, были согласованны заявкой от 30 января.

- Обстрел транспорта, перевозящего гуманитарную помощь жителям населенных пунктов вблизи линии соприкосновения, произведен, несмотря на предоставленные украинской стороной гарантии безопасности и соблюдения режима прекращения огня, - подчеркнули в представительстве.

ВСУ обстреляли грузовик Красного Креста в Донбассе.Подбит ЗИЛ-130 осуществляющий доставку угля в н.п. Донецкий

Огонь по машине МККК был открыт между населенными пунктами Донецкий и Голубовское.

- ВСУ стреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Стугна-П», - рассказали в СЦКК. – Автомобиль получил повреждения.

Водитель, к счастью, не пострадал.

- Выстрел один был, я испугался и дал газу - и быстрей-быстрей на подъем. Попозже я остановился, посмотрел машину, она была повреждена, - рассказал шофер грузовика Международного Комитета.

Фото: СЦКК

Украинская сторона не отрицает, что именно они открыли огонь по грузовику. Вот только в сообщении так называемой «операции объединенных сил» говорится, что был уничтожен грузовик «российско-оккупационных войск», а сама марка грузовика была изменена.

- Обстрел автомобиля ЗИЛ-130 с гуманитарным грузом МККК 6 февраля 2019 года представлен как уничтожение грузовика «российско-оккупационных войск» марки «КРАЗ», - сказали в СЦКК, ссылаясь на интернет портал «ООС».

Представительство ЛНР в СЦКК обратилось ОБСЕ и другим международным организациям.

- Призываем дать соответствующую оценку преступным действиям украинской стороны, - обратились в ведомстве.