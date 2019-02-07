2019-02-07T13:19:58+03:00
Политика

ВСУ обстреляли грузовик Красного Креста, который доставлял уголь жителям прифронтовых поселков Донбасса

Маршрут и время движения были согласованы заранее, но это не помешало украинской армии открыть огонь из противотанкового ракетного комплекса [фото, видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Грузовику досталось, водитель, к счастью, не пострадал. Фото: СЦККГрузовику досталось, водитель, к счастью, не пострадал. Фото: СЦКК
Изменить размер текста:

Вооруженные силы Украины обстреляли грузовой автомобиль Международного Комитета Красного Креста около линии разграничения в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Шестого февраля в начале четвертого дня вооруженные формирования открыли огонь по машине Красного Креста, когда тот доставлял уголь жителям прифронтовых поселков, - говорится в сообщении.

Фото: СЦКК

Фото: СЦКК

При этом маршрут и время движения, по словам представителей СЦКК, были согласованны заявкой от 30 января.

- Обстрел транспорта, перевозящего гуманитарную помощь жителям населенных пунктов вблизи линии соприкосновения, произведен, несмотря на предоставленные украинской стороной гарантии безопасности и соблюдения режима прекращения огня, - подчеркнули в представительстве.

ВСУ обстреляли грузовик Красного Креста в Донбассе.Подбит ЗИЛ-130 осуществляющий доставку угля в н.п. Донецкий

Огонь по машине МККК был открыт между населенными пунктами Донецкий и Голубовское.

- ВСУ стреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Стугна-П», - рассказали в СЦКК. – Автомобиль получил повреждения.

Водитель, к счастью, не пострадал.

- Выстрел один был, я испугался и дал газу - и быстрей-быстрей на подъем. Попозже я остановился, посмотрел машину, она была повреждена, - рассказал шофер грузовика Международного Комитета.

Фото: СЦКК

Фото: СЦКК

Украинская сторона не отрицает, что именно они открыли огонь по грузовику. Вот только в сообщении так называемой «операции объединенных сил» говорится, что был уничтожен грузовик «российско-оккупационных войск», а сама марка грузовика была изменена.

- Обстрел автомобиля ЗИЛ-130 с гуманитарным грузом МККК 6 февраля 2019 года представлен как уничтожение грузовика «российско-оккупационных войск» марки «КРАЗ», - сказали в СЦКК, ссылаясь на интернет портал «ООС».

Представительство ЛНР в СЦКК обратилось ОБСЕ и другим международным организациям.

- Призываем дать соответствующую оценку преступным действиям украинской стороны, - обратились в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы-то переживем. А вот они еще больше загоняют себя в угол»: Пушков прокомментировал разрыв Украиной соглашения об обмене правовой информацией
Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике заявил в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Советник главы ЛНР: В заявлении Климкина — полное неуважение к жителям Донбасса
Родион Мирошник, представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах прокомментировал «КП» заявление главы украинского МИДа о промывке мозгов тем, кто живет на юго-востоке страны
Новости 24
На КПВВ Майорск умер мужчина
Водитель обстрелянной ВСУ машины Красного Креста: Выстрел один был, я испугался и дал газу
Украина об обстреле машины Красного Креста: мы уничтожили грузовик «российско-оккупационных войск»
Обстрел машины Красного Креста: ВСУ стреляли из противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П»
ВСУ открыли огонь по машине Красного Креста
В Луганске загорелась третья горбольница
ВСУ обстреляли все направления ДНР
ВСУ семь раз обстреляли ЛНР
В Кировске раскрыто двойное убийство
Погода в Луганске: в ЛНР до 1 градуса мороза и гололедица
Погода в Донецке: сегодня ожидается пасмурный день, без осадков
Почему корью в ДНР чаще болеют жители Донецка
КПП ДНР ждут изменения, которые ускорят процесс пересечения линии разграничения
Бронзовые лев и бородатый мужчина из Средневековья хранятся в краеведческом музее Донецка
Специалисты Минтранса проведут комплексную проверку электротранспорта ДНР
Гибель шести человек под Донецком: задержан водитель, обвиняемый в аварии, и названы имена погибших
Кадровые перестановки в ДНР: новые назначения в администрации Главы
Надежду Савченко и Владимира Рубана на суд в Донбасс так и не привезли
Пенсионеру из Макеевки выделили 30 000 рублей на установку кардиостимулятора
Университеты Луганска и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве
В Счастье на Луганщине насильник из 25-й бригады ВСУ получил по голове бутылкой шампанского
Вступительная кампания в ДНР 2019: изменились правила подачи документов
НМ ДНР уничтожила беспилотник ВСУ на окраине Донецка
Украина продолжает использовать беспилотники для подготовки провокаций в Донбассе