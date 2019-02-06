Подарки на 14 февраля в Донецке: где купить и что подарить

Чуть больше недели осталось до главного праздника всех влюбленных, а значит - пора покупать подарки на 14 февраля в Донецке. Мы собрали список подарков, которые по нашей версии могут подойти к празднику. Так что, удивляете своих вторых половинок!

1. Оригинальный тортик

Ваша вторая половинка любит покушать сладенькое? Тогда подарите ей оригинальный торт. Его можно заказать в виде сердца или с надписью – признанием в любви. Цены на бисквитные тортики в среднем стартуют от 750 рублей за килограмм.

Тортик можно заказать в виде сердца или с надписью

- Запись на 14 февраля уже в самом разгаре. Принимаю заказы на бисквитные тортики. Красную глазурь буду варить литрами, чтобы всем хватило. Пора подумать о том, чтобы устроить своим любимым вечер со сладеньким и полусладеньким, - говорят в интернет-магазине «Sweet_cheese_donetsk».

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Тортик можно заказать в виде сердца или с надписью. Фото: Личный архив героев публикации

2. Комплект нижнего белья

Один из лучших подарков любимой женщине – комплект красивого нижнего белья, в котором она почувствует себя самой привлекательной и желанной. Ещё можно подарить спальный комбинезон или халатик с именной вышивкой. Ведь ничто так не поднимает настроение прекрасной половине человечества, как красивое отражение в зеркале и восхищенный взгляд любимого мужчины.

Ещё можно подарить спальный комбинезон или халатик с именной вышивкой. Фото: Личный архив героев публикации

Всё это по доступным ценам можно купить в интернет-магазине «One Million Roses». Главное заранее узнайте точные размеры и предпочтения девушки. Тогда вам точно удастся удивить её своим подарком.

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Один из лучших подарков любимой женщине – комплект красивого нижнего белья

3. Фотосессия

Хорошим подарком будет сертификат на фотосессию. Она может быть как одиночная, так и совместная – к примеру, в стиле «Лав Стори». Обычно стоимость таких фотосессий стартует от 1 500 рублей за час съемки. Сертификат можно заказать у местных фотографов. Одна из таких Алеся Ковтун.

Хорошим подарком будет сертификат на фотосессию

- В наличии подарочные сертификаты в новом дизайне, - пишет девушка. - Порадуйте своих родных и близких оригинальным подарком, приятными воспоминаниями и положительными эмоциями.

Где заказать: по телефону 071 399 85 72

Сертификат на фотосессию - нужный и оригинальный подарок. Фото: Личный архив героев публикации

4. Красивое платье

Девушке будет приятно, если вы подарите ей платье или кофточку, а особенно, если вещь будет выполнена на заказ. Таким образом, вы преподнесете любимому человеку качественный подарок, который будет радовать не только ее, но и вас.

- У нас вы можете заказать платье или костюмчик. В наличии большой ассортимент ткани и фурнитуры, - говорит дизайнер и владелец магазина-ателье Игорь Иванишин. – Ещё мы предлагаем многообразие машинных вышивок, от готовых эскизов до разработанных специально для наших клиентов.

Девушке будет приятно, если вы подарите ей платье или кофточку

Однозначно, девушка будет благодарна за такой подарок, а особенно, если платье или кофточка будет ее любимого цвета.

Где заказать: в магазине-ателье «Ivanishin I.» по телефону 071 305 73 03

5. Сертификат в фитнес-клуб или спа-салон

Какая девушка не обрадуется сертификату в фитнес-клуб или спа-салон? Можно подарить сертификат на определенную сумму или на конкретное направление – абонемент на месяц безлимита или посещение «Spa – weekend». Последнее рассчитано на 2-4 человека и подойдет тем, кто хочет оказаться в оазисе спокойствия и наслаждения, восстановить жизненные силы, почувствовать гармонию собственного тела

- В услугу входит посещение санариума – термальная зона, мыльный массаж либо скрабирование, чайная церемония (на выбор гостей предлагаем чай собственного производства: облепиховый, клюквенный, ромашковый, имбирный, липовый). Также входит гостевой визит в аква-зону фитнес клуба, - говорят в администрации комплекса «Atlas». - Стоимость такой программы на 2 человека – 5 050 рублей.

кая девушка не обрадуется сертификату в фитнес-клуб или спа-салон? Фото: Личный архив героев публикации

Можно подарить и клубную карту на разовое посещение фитнес-зоны «Atlas». Её стоимость – 650 рублей. В карту входят посещения тренажерного зала, аква-комплекса, студии групповых занятий и ознакомительный инструктаж.

Где заказать: фитнес-центр по телефону 071 332 03 01 и спа-центр по телефону 071 381 98 00

6. Романтический ужин

А возможно, и не стоит ломать голову над тем, как и чем удивить свою вторую половину. Ресторан комплекса «Atlas» сделала все за вас, и организовал самый невероятный романтический вечер.

- Мы подготовили тематические фотозоны, сюрпризы и подарки. Будут и специальные гости этого вечера. Будет работать профессиональный фотограф. Истинные гурманы смогут побаловать себя нежнейшими устрицами. Скидка на номер 50 процентов. Также в этот день пройдёт праздничная вечеринка! Вход - 1800 рублей на двоих - номер включен.

Романтический ужин – идеальный вариант

Где забронировать столик: в ресторане «Atlas» по телефону 071 332 03 02

7. Букет любимых цветов

Банальный букет любимых цветов – всегда актуальный подарок на 14 февраля. Ваша вторая половинка оценит ваши старания, особенно если вы подойдете к этому ответственно. Цветы лучше купить конкретно те, которые ей нравятся.

Банальный букет любимых цветов – всегда актуальный подарок на 14 февраля. Фото: Личный архив героев публикации

И не забудьте про валентинки. Напишите на ней слова признания или стихи собственного сочинения. Это будет отличным милым дополнением к вашему подарку.

Где заказать цветы: в магазине «Нова Люкс» по телефону 071 421 29 87

8. Сладенькие «Дончики»

Также любителям сладкого понравится неожиданный сюрприз – вкусненькие «Дончики» - креативные и яркие пончики в оригинальной упаковке. А вечером вы вместе можете включить сериал, налить чай и открыть коробку сладостей.

- Вкусы пончиков на выбор заказчика: лесные ягоды, абрикос, шоколад, сгущёнка, малина, ананас, кокос, клубника и яблоко, - говорят изготовители «Дончиков». – Сладкий подарок – всегда лучшее решение.

Оригинальные Дончики будут кстати. Фото: Личный архив героев публикации

Цена коробки из 6 пончиков обойдется в 240 рублей. К тому же, за 60-80 рублей вы можете заказать дополнительную услугу – доставку.

Где заказать: по телефону 071 334 32 77

9. Своими руками

Конечно же, можно сделать подарок и своими руками. Не переживайте, ваша вторая половинка не посчитает это экономией. Скорее, ей будет приятно, что вы подошли к этому с фантазией, а главное, вложили в подарок частичку себя.

Можете подготовить фотоколлаж, подарить фотоальбом с любимыми фотографиями. Но если побродить по просторам интернета, то вам попадутся более оригинальные идеи. К примеру – сладкая корзина или букет сладостей. Перед приготовлением в интернете можно посмотреть мастер-класс по созданию, а после вложить в подарок что-то свое.

Конечно же, можно сделать подарок и своими руками. Фото: Личный архив героев публикации

Самостоятельно можно сделать книжку сертификатов. Для этого вам понадобится принтер, фотобумага, дырокол и ленточки. Сначала разрабатываете сертификаты, которые хотите подарить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/690370" frameborder="0"></iframe> Чековая книжка желаний от ScrapTools.

К примеру, сертификат на день обнимашек, сертификат на день поцелуев, сертификат на любое желание, на приготовление романтического ужина, кофе в постель, массаж... Потом распечатываете их на фотобумаге, прокалываете отверстия дыроколом и соединяете ленточками. Можно установить крайний срок использования таких сертификатов.