2019-02-06T07:12:41+03:00
Политика

Неучтенные жертвы войны в Донбассе: В страшной аварии под Донецком погибли шестеро мирных жителей

В полиции Украины рассказали подробности смертельного ДТП вблизи КПВВ «Марьинка»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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«Шевроле» протаранил идущий навстречу «Ланос», который от удара загорелся. Фото: ГУ НПУ в Донецкой области«Шевроле» протаранил идущий навстречу «Ланос», который от удара загорелся. Фото: ГУ НПУ в Донецкой области
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5 февраля стало новой черной датой в необъявленной войне в Донбассе. Только в этот раз мирные жители погибли не от обстрелов, а в аварии.

Дорожное происшествие случилось в 10:30 между Марьинкой и Курахово. Водитель «Шевроле» совершал обгон, не справился с управлением и протаранил идущий навстречу «Ланос». Тот загорелся. Четыре пассажира, которые находились в нем, погибли на месте. Водитель остался невредимым. В «Шевроле» от полученных травм скончалась женщина-пассажир. Еще трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из них впоследствии умер.

Позже выяснилось, что «Шевроле» ехал из Селидово в Донецк чере КПВВ «Марьинка». А «Ланос» - в обратном направлении. В обеих машинах, по всей видимости, находились «туристы». Так прозвали дончан, которые ездят в незалежную за пенсиями и пособиями. Преодолевают громадные очереди на блокпостах. Терпят издевательства вооруженных контролеров. Гибель людей от сердечных приступов при пересечении пунктов пропуска уже стала повседневной нормой. Причем эти смерти никто не учитывает в общей статистике погибших на войне. Как не учтут и шестерых дончан, которые доверили свою судьбу перевозчикам.

Этот вид услуг породила жизнь в условиях блокады. За определенную сумму ребята на легковушках и микроавтобусах довезут в нужный город на украинской стороне. Причем без долгого стояния в очередях. У этих перевозчиков «все схвачено» по обе стороны фронта. А некоторые даже успевают за один день «сгонять» с клиентами туда и обратно.

Сейчас дончане бурно обсуждают в соцсетях эту аварию.

- Все страшнее и страшнее там ездить, от поездов до КПП перевозчики очень «летают», не соблюдая ничего, - пишет Ирина Пинчук.

- А что за перевозчики?! – интересуется Руслан Киров.

- Которые людей из ДНР на Украину и наоборот возят, - объясняет Анжела Федорова. - От всех же благ освободили людей. От пенсий, от поездов. Чтобы сесть на поезд, надо до него еще доехать 60 км за 500 гривен и полдня потратить. Вот все и летят. Задрало это уже всё!

Тем временем, в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области сообщили о начале досудебного расследования по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть нескольких людей). Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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