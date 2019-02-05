2019-02-05T13:58:25+03:00
Общество

В ДНР стартует пятый юбилейный сезон Юзовской лиги КВН

Фестиваль пройдет в конце февраля [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Фото: Юзовская лига КВНФото: Юзовская лига КВН
Изменить размер текста:

по словам организаторов, обещает быт насыщенным необычными сюрпризами.

- Заявки для участия в сезоне уже принимаются. Их можно прислать до 13 февраля включительно, - говорят организатору. – Форму заявки можно найти в нашей группе ВКонтакте.

Сам фестиваль юбилейного сезона пройдет в конце февраля.

Напомним, что команды КВН из Донбасса принимали участие в ХХХ Международном фестивале «КиВиН - 2019», который традиционно проходил в городе Сочи.

Команды из Донбасса на Международном фестивале "КиВиН - 2019" в Сочи.

Там донецкие и луганские коллективы набрались опыта и готовы продолжать играть в местных лигах, а некоторые наши команды прошли в официальные лиги АМИК.

- Я был в Сочи четвертый раз. В этом году было много дисциплинарных нововведений, - рассказывает «Комсомолке» капитан команды КВН «Донецкий кряж» Сергей Самохин. - Мы прошли во второй тур. Туда проходят команды, которые редакторский коллектив решает показать Маслякову и его сыну.

Сергей Самохин (справа) на сочинском фестивале. Фото: архив Сергея Самохина

Сергей Самохин (справа) на сочинском фестивале. Фото: архив Сергея Самохина

По словам Самохина, Сочи - это экзамен для КВНщика. В зависимости от того как он сдаст его зависит место, где он будет играть в наступающем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Члены донецкого клуба коллекционеров: Мы не барахолка и не блошиный рынок – мы «хранители истории»
Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, почему нумизматы и бонисты перестали собираться на бульваре Пушкина и где теперь можно приобрести новые образцы для своих собраний
Эксперт: "Наши эмигранты редко добираются до вершины небоскреба, чаще остаются на нижних этажах или на парковке..."
Александр Синельников прокомментировал KP.RU итоги опроса, согласно которым более 40 процентов молодых россиян думают о возможном отъезде из страны
Новости 24
НМ ДНР: Мы располагаем точными координатами огневых позиций минометных подразделений
Обстрел ЛНР проводился с позиций 10-й, 30-й и 54-й бригады ВСУ
В Москве презентуют книгу «Слово о Гиви»
В ДНР разыскивают особо опасного преступника
Продукция ДНР может выйти на рынки СНГ
Шахтерам на подконтрольной Украине территории Донбасса задолжали семь миллионов долларов
Житель Антрацита оказался агентом СБУ и курьером украинских диверсантов
Шпионила в пользу СБУ: 24-летней луганчанке вынесли приговор
В ЛНР возобновят работу на 10 предприятиях
Украинский боевик: "Мы хотим мира. Россия - братский нам народ"
Новый автобусный маршрут соединил окраину Донецка с КПП «Каргилл»
В Луганске без тепла остались больше семи тысяч квартир
ВСУ обстреляли все направления ДНР
НМ ЛНР: За сутки ВСУ семь раз нарушили «режим тишины»
Украинские боевики вечером обстреляли Спартак
В ДНР грядёт потепление. На этой неделе температура воздуха поднимется до +4 градусов
Украинские боевики избили дончанина за русскую музыку
Денис Пушилин вручил благодарности активистам «Молодой Республики»
Госбанк ЛНР запустил мобильное приложение для обслуживания физических лиц