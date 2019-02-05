В ДНР стартует пятый юбилейный сезон Юзовской лиги КВН

по словам организаторов, обещает быт насыщенным необычными сюрпризами.

- Заявки для участия в сезоне уже принимаются. Их можно прислать до 13 февраля включительно, - говорят организатору. – Форму заявки можно найти в нашей группе ВКонтакте.

Сам фестиваль юбилейного сезона пройдет в конце февраля.

Напомним, что команды КВН из Донбасса принимали участие в ХХХ Международном фестивале «КиВиН - 2019», который традиционно проходил в городе Сочи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/690156" frameborder="0"></iframe> Команды из Донбасса на Международном фестивале "КиВиН - 2019" в Сочи.

Там донецкие и луганские коллективы набрались опыта и готовы продолжать играть в местных лигах, а некоторые наши команды прошли в официальные лиги АМИК.

- Я был в Сочи четвертый раз. В этом году было много дисциплинарных нововведений, - рассказывает «Комсомолке» капитан команды КВН «Донецкий кряж» Сергей Самохин. - Мы прошли во второй тур. Туда проходят команды, которые редакторский коллектив решает показать Маслякову и его сыну.

Сергей Самохин (справа) на сочинском фестивале. Фото: архив Сергея Самохина

По словам Самохина, Сочи - это экзамен для КВНщика. В зависимости от того как он сдаст его зависит место, где он будет играть в наступающем году.