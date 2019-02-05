В Донбассе отмечают 100-летие Донецкой губернии

В этом году исполняется ровно 100 лет со дня образования Донецкой губернии. Ее административным центром со дня образования был город Луганск, затем Постановлением Совнаркома УССР его перенесли в город Бахмут. В Государственном архиве ДНР хранится множество уникальных документов. В частности, декрет Совета народных комиссаров от 5 февраля 1919 года.

- Вот у нас есть Декрет о создании Донецкой губернии, - показывает документ заместитель начальника отдела использования документов Государственного архива ДНР Дмитрий Семенов. - Здесь сказано, что ввиду особого значения Донецкого бассейна создается временная административная единица из Бахмутского и Славяносербского уездов Екатеринославской губернии.

Во второй половине XIX - начале XX века шло промышленное освоение Южнорусских губерний. С этими процессами было тесно связано экономическое и культурное развитие региона. Но до революции Донбасс был административно разделен между Екатеринославской и Харьковской губерниями и областью Войска Донского. И это создавало определенные трудности.

- Промышленники нашего региона (был такой Совет горнопромышленников Юга России) уже во второй половине XIX века ставили вопрос о выделении административном нашего региона. И, в принципе, создание Донецко-Криворожской республики - это была такая первая попытка, - говорит Дмитрий Семенов. - После ДКР создали губернию. Но на протяжении 1919 года здесь шли бои. Территория губернии была оккупирована сначала деникинцами, потом сюда махновцы приходили. И восстановить советскую власть удалось только к 1920 году. И именно с 20 года можно говорить о формировании здесь полноценных органов власти, губернского центра, местных властей. И о существовании губернии как таковой.

Донецкая губерния просуществовала 6,5 лет. За это время она пережила несколько административно-территориальных реформ. И в июне 1925 года в результате одной из них была упразднена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/690116" frameborder="0"></iframe> 100-летие Донецкой губернии.Елена ШИНКАРЕНКО

- Но спустя некоторое время, в 1932 году, снова вернулись к тому, что существование Донбасса единого административного региона было оправданным. И 2 июля 1932 года Всеукраинский центральный исполнительный комитет принял постановление об образование Донецкой области, - рассказывает Дмитрий Семенов. - Существование Донецкой губернии -это первый опыт - правовой, юридический опыт существования этой единицы. И можно сказать, что это был такой пролог формирования Донецкой государственности. т.е. то, что мы имеем сегодня.

Сотрудники Государственного архива бережно хранят собрание этих важнейших документов, которые отражают историю Донецкой губернии. Все они хорошо сохранились, так что исследователям есть с чем работать, - говорят в архиве.