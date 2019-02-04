Члены донецкого клуба коллекционеров: Мы не барахолка и не блошиный рынок – мы «хранители истории»

Многие дончане замечали в выходные дни скопление людей на бульваре Пушкина около парка Щербакова. Одни считали это место «блошиным» рынком или барахолкой, а другие – местом, где можно пополнить свою коллекцию или найти антикварную вещь для души. Но осенью прошлого года эта площадка совсем опустела.

В сети от членов организации клуба коллекционеров появились сообщения, мол, их попросту выгнали. Но опускать руки никто не собирался, наоборот, начали пробиваться во все инстанции и ведомства – просить, чтобы коллекционеров либо же вернули на привычное место, либо же выделили новое.

- Это место - часть истории нашего Донецка. Его нельзя просто так взять и закрыть, поэтому я обратился в городскую администрацию с просьбой, - рассказывает председатель общества бонистов Андрей Трубецкий. – Спустя месяц я получил ответ, в котором говорится, что нам разрешат собираться в куполе «Крытого рынка».

Памятные медали ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Не дует и не капает»

Решаем наведаться на новое место обитания клуба коллекционеров, чтобы узнать, как на них повлияли изменения.

- На бульваре Пушкина мы простояли 17 лет - с июля 2001 года. К этому месту мы, конечно же, привыкли, но перемены нас все-таки коснулись. Не знаю с чем это связанно, но так как это получилось стихийно, и совпало со смертью Александра Захарченко, было сложно, были скользкие ситуации, - говорит «Комсомолке» заместитель председателя донецкого клуба коллекционеров Алексей Иванов.

По словам коллекционеров, на новом месте не дует и не капает, поэтому коллекционеры чувствуют себя комфортнее, чем на улице.

- На бульваре мы напрямую зависели от погоды. Если ливень шел – мы не приходили. Здесь же такого не будет – это плюс. Бесплатно мы здесь стоять не можем, так как у нас есть местовые, но нам сделали льготный тариф, - говорит зампредседателя клуба.

Алексей Иванов начал коллекционировать с детстваФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В клубе состоит порядка 150 человек, но коллекционеров в Донецке гораздо больше. И самое главное, что все они хотят сломать стереотип - многие проходят, и думают, что это барахолка или «блошиный» рынок, но на самом же деле – это клуб коллекционеров.

- Наше движение существует в Донецке с 1959 года. Здесь можно встретить все направления коллекционирования, - говорит Алексей Валерьевич. - Вот, например, восьмидесятилетний Владимир Семенович всю жизнь увлекается оптикой. А бывший председатель клуба с 12 лет собирает марки, иногда он делает выставку своей коллекции в Главпочтамте.

И действительно, на прилавках коллекционеров можно встретить все, что душе угодно. Есть самовары, оловянные и пластмассовые солдатики, фарфоровые фигурки, открытки, календарики, билетики…

- Все мы здесь стоим не для заработка. Можем ничего и не продать за целый день, но узнаем что-то новое для себя, меняемся чем-то между собой, - говорит Иванов. - Но статуэтку на монету не поменяешь, поэтому зачастую нужно что-то продать, чтобы что-то купить.

Коллекционируют все что угодноФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Что только не собирают

Коллекционирование бывает разным – от спичечных этикеток до автомобилей. Есть дончанин, который коллекционирует машины, сейчас он живет в Арабских Эмиратах. У него был автомобиль «Бентли» с номером «001» - собрали его по спецзаказу.

- Я всю жизнь что-то собирал. В детстве фантики от конфет, значки, монеты, этикетки от жевательных резинок, которые в Советском Союзе были дефицитом – они назывались дональдами, - рассказывает зампредседателя клуба коллекционеров. - А студентом начал собирать бумажные деньги. В университете было много иностранцев, они приезжали – дарили, а я складывал и увлекся этим.

Кроме всего прочего, коллекционеры получают адреналин, когда начинается погоня за редкими видами.

- Когда донецкий завод игрушек приобрел в Гонконге оборудование, там стали выпускать солдатиков. Была серия рыцарей, их сначала в наборе было восемь штук, а когда поняли, что сложно выливать копье, одну фигурку исключили. Эта фигурка стала цениться - их выпущено меньше всего. Так что часто встречаются люди, которые гоняются за тем самым знаменитым солдатиком, - рассказал Алексей Иванов.

Редкость возникает при разных причинах и обстоятельствах. Во времена Великой Отечественной войны, когда на Западной Украине стали выпускать карбованцы с нацистской символикой, вся партия купюр с номиналом «два карбованца» при перевозке поездом - была уничтожена. Уцелевшие экземпляры сейчас стоят баснословные деньги.

Банкноты мираФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Шифровались по городу

Цивилизованно клуб начал собираться не сразу. Десятки лет назад представителям коллекционных движений приходилось шифроваться и скитаться по закоулкам города.

- Раньше нумизматы собирались на горсаде, филателисты – на бульваре Пушкина, где сейчас ресторан «Миллениум» - центровое место было, фотографы – на Комсомольском проспекте, букинисты – по проспекту Мира, - вспоминает Алексей Валерьевич. - Все были разбросаны. В целости клуб начал существовать с 80-х годов, и собирались тогда во дворце культуры Куйбышева.

Клуб собирается под куполом «Крытого рынка» с пятницы по воскресенье с восьми утра до трех часов дня.

Билетики муниципального транспорта тоже коллекционируютФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дети учат историю

Коллекционеры ценят, что родители частенько приводят к ним своих детей, чтобы прививать им тягу к истории. Ребенок может не только посмотреть в интернете, как выглядели деньги Российской империи или Советского союза, но и увидеть их, потрогать их руками...

- Вот на прошлой неделе ко мне подошла семья с 12-летним ребенком, - рассказывает коллекционер. - Саша рассказал, что хочет стать фотографом, а мама решила, что сыну будет интересно посмотреть на старые фотоаппараты, узнать их историю. Я провел ему целый урок истории, рассказал, что раньше фотографам было намного сложнее. Ему было до того интересно, что уходить не хотел. Так что мы здесь, как «хранители истории».

Коллекционеры говорят, что таких историй тьма. Жаль, что не все родители, проходящие мимо с детьми, понимают, что это может быть интересно и полезно для их сыновей и дочерей.