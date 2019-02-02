2019-02-02T18:30:00+03:00
Политика

Дончан убивают дончане: В бригадах ВСУ каждый третий солдат – житель Донбасса

Командующий ООС генерал Сергей Наев сделал сенсационное заявление
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Генерал Наев проверяет, как полицейские Донбасса несут службу на блокпостах. Фото: facebook.com/pressjfo.newsГенерал Наев проверяет, как полицейские Донбасса несут службу на блокпостах. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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В интервью печатному органу Верховной рады «Голос Украины» командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в зоне ООС в Донбассе в некоторых бригадах до 30% личного состава - военнослужащие из Донецкой и Луганской областей. Так генерал ответил на вопрос, как относятся к ВСУ местные жители.

- В любом подразделении, независимо от пункта его постоянной дислокации, вы обязательно встретите контрактника – жителя Донецкой или Луганской области. В некоторых бригадах наполнение жителями Донетчины или Луганщины составляет до 30%, – сказал Наев.

По его мнению, это является красноречивым фактом доверия к ВСУ. Умолчал только командующий, каким образом загоняют солдат в украинскую армию. И сколько дезертиров в подчиненных ему подразделениях. В частности, в недавно выведенной из Донбасса в Белую Церковь 72-й отдельной механизированной бригаде «недосчитались» половину личного состава. А уж о беспределе «защитников» по отношению к мирным жителям и говорить нечего. Ежедневные сводки о таких преступлениях – наглядный пример.

Но сознательно или нет, Сергей Наев раскрыл некоторые аспекты политики Киева по отношению к жителям Донбасса. Общеизвестно, что на востоке Украины в основном воюют русскоязычные против русскоязычных. Но при этом выходцев с Донбасса в первые два года войны старались вообще не призывать в армию (нацбаты – исключение). Теперь вот хотят сделать так, чтобы дончане убивали дончан. Такое вот изуверство по-украински…

ИСТОЧНИК KP.RU

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