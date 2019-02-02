Водитель маршрутки избил выпившего пассажира в Донецке: в соцсетях разгорелся спор

1 февраля на остановке «Храм» в Буденновском районе водителем маршрута номер 11 был избит молодой человек. Об этом сообщила дончанка в социальной сети.

- Как я поняла, молодой человек был под действием алкоголя, - пишет она. - Но не так чтоб сильно, он хотел отклеить наклейку в автобусе, водитель начал ругаться и выталкивать его с маршрутки, на что тот начал покрывать водителя нецензурными словами, ну тот избил его, парень стоял весь в крови и вызывал полицию. А что произошло в самом автобусе, и кто конкретно виноват, к сожалению не знаю.

В комментариях к посту мнения разделились. Одни чуть ли не аплодируют водителю за смелость, другие его не поддержали, обвинив в агрессивности.

- Водитель молодец, выпил храброй воды, веди себя в общественном транспорте тихо, - пишет дончанин Сергей.

- Алкоголиков жалеете? Нечего напиваться и отвлекать водителя! Терпеть не могу пьяных и даже выпивших людей в общественном транспорте. Все вокруг должны дышать его перегаром, - пишет Елена Иванова.

- Я лично всё видела стоя перед автобусом и когда водитель мог, не обращая внимания, когда его выставил уехать спокойно он взял показуху перед людьми и начал с себя стоить Брюса всемогущего, избивая человека в состоянии алкоголя, - отвечает Кристя Хроменко. - Причем этот человек стоял на ногах, не падал и речь вёл досконально понятливо и отходчиво. Я спешила в садик за ребенком, мне очень хотелось ему помочь, и я на его стороне, водителю не кто не давал права избивать его, не нравится, есть на это специальные службы, но не как рукоприкладство!