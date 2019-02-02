Командир 10-й горно-штурмовой бригады, расстреливавший женщин Донбасса, «погорел» на сигаретах

В «доблестной» украинской армии новый скандал. В центре него оказался Герой Украины комбриг Василий Зубанич, которому президент Петр Порошенко лично вручил не только золотую звезду, но и знамя созданной в 2015 году 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

- На этой неделе в Северодонецке следователями Государственного бюро расследований Украины (ГБР) во время получения взятки в размере 2 500 долларов США за непрепятствие контрабанде большой партии сигарет российского производства были задержаны командир 10-й бригады подполковник Зубанич и участвовавший в доле оперативный сотрудник СБУ, - сообщил на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

В ЧЕМ «ЗАСЛУГИ» КОМБРИГА

Уроженец Закарпатья Василий Зубанич известен участием не только в боях за Луганской аэропорт, Новоанновку, Станицу Луганскую, Счастье, Дебальцево, но и в убийствах мирных жителей Донбасса. В 2016 году оперативное командование ДНР обвинило комбрига в том, что он в ночь на 15 июня лично приказал вести обстрел жилых домов в Красногоровке и Старомихайловке из гаубиц калибра 152 мм. Жертвами стали две женщины 35 и 47 лет. А в октябре Следственный комитет Российской Федерации возбудил в отношении Зубанича и других военнослужащих бригады уголовные дела за «нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения во время вооружённых конфликтов немеждународного характера» и «применении запрещённых средств и методов ведения войны».

Но на войне подполковник не только убивает и калечит невинных людей. Он еще и хорошо наживается – и в этом, наверное, видит главный смысл своего пребывания в Донбассе. После проверки комиссией ВСУ 10-й бригады было возбуждено 17 уголовных дел по фактам хищения горюче-смазочных материалов, дезертирства и доведения до суицида. Причем бегство солдат, сержантов и офицеров обрело такие масштабы, что 10-ю бригаду уже впору расформировывать.

Впрочем, сам Зубанич уверяет начальство, что у него «все под контролем». Только вот контролирует комбриг контрабанду, а не свою воинскую часть.

- Военный преступник Зубанич уже долгое время занимается крышеванием контрабанды на подконтрольной ему территории, - рассказал Михаил Филипоненко. - На прошлой неделе ему удалось уйти от ответственности за незаконную вырубку деревьев лесного фонда Украины на сумму свыше миллиона гривен, подставив при этом своих «деловых партнеров» – начальника райотдела ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) и начальника пожарно-спасательной части. На этот раз командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал Сергей Наев не стал прикрывать обнаглевшего от безнаказанности подчиненного, и Зубаничу придется самому откупаться от ГБР или наконец ответить за свои преступления.

В ПОИСКАХ КРАЙНЕГО

Между тем, в штабе ООС заявили, что у них ни один из командиров воинских частей не находится под стражей. А Герой Украины, командир 10-й бригады Василий Зубанич в настоящее время «грызет гранит» военной науки в Национальном университете обороны Украины и никем не задерживался. И вообще все действия по разоблачению контрабанды сигарет в районе Трехизбенки Луганской области были проведены по приказу генерала Наева.

В пресс-службе СБУ заретушировали лицо задержанного офицера. Фото: Пресс-служба СБУ

Но вслед за штабом ООС «возбудилась» Служба безопасности Украины. Пресс-служба этого ведомства подтвердила задержание причастного к контрабанде офицера СБУ, а также уточнила: задержан и его сообщник – командир одной из воинских частей. А сумма взятки составила 4 тысячи долларов (ранее говорили о 2,5 тысячи). Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания в Краматорске Донецкой области.

Впрочем, украинские журналисты Ольга Решетилова и Назар Приходько, знающие «порядки» в ВСУ, предположили, что Зубанича неизбежно и до последнего будут оправдывать в глазах общественности.

И действительно, спустя время, появилась информация, что обвинение вроде бы предъявили не Зубаничу, а командиру 8-го батальона этой бригады. В общем, «херой» подставил своего подчиненного.