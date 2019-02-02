На территории ДНР диверсанты СБУ попытались взорвать поезд, нефтебазу и газопровод

Юрий Иванов из Артемовска был завербован сотрудниками СБУ в 2015 году. Курс специальной подготовки для выполнения диверсий и терактов он проходил на полигоне «Широкий Лан», расположенном в Николаевской области. Обучение проводилось в условиях повышенной секретности.

Двое других завербованных жителей Донбасса Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев, по данным следствия, помогали Иванову в подготовке и осуществлении диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Республики. А задания от СБУ были такие: взорвать газовую магистраль в Макеевке, а также емкости с топливом на нефтебазе, подорвать железнодорожный путь во время прохождения поезда.

Это лишь часть арсенала, изъятого у диверсантов. Фото: МВД ДНР

- В ходе проведения обыска по месту проживания одного из фигурантов было изъято более 40 килограммов взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии, элементы питания, а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления, — рассказали в Центре общественных связей МВД.

Одним их объектов для диверсии были топливные баки на нефтебазе. Фото: Скриншот видео МВД ДНР

Была установлена причастность задержанных к совершению серии диверсий и терактов на территории ДНР. Диверсанты использовали методы конспирации и всячески пытались избежать ответственности за содеянное. Однако им не удалось скрыться от сотрудников силовых ведомств Республики. В отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел. Им грозит высшая мера наказания.