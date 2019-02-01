Донецкий психолог Виктор Смирненко о самом депрессивном месяце года – феврале

Новогодние длинные праздники позади, а до весны еще долго. «Комсомолка» поговорила с психологом Виктором Смирненко о том, как «не забиться в норку» и встретить март в хорошей форме.

- Читала исследование, что в психологическом плане февраль – самый тяжелый месяц года, так ли это?

- Для пессимиста любой месяц – тяжел. Помню, мы мониторили ситуацию о волне самоубийств в городе в 2008 году. Так вот, пик пришелся на апрель месяц, когда вокруг все расцветало, весна выдалась солнечной и теплой. Но именно на этом фоне некоторым людям, застрявшим в депрессивном состоянии, не хотелось жить. А февраль изначально тяжелый месяц не только в психологическом плане – организм устал от зимы, не хватает витаминов, солнца. Кажется, что силы истощены и хочется забиться под одеяло, никого не видеть, раздражение зашкаливает. Это связано и с нехваткой витаминов, и с коротким световым днем.

- В мирное время в вашем центре психокоррекции занятий в феврале было больше. Это помогало?

- Это был наш эксперимент – готовились встречать весну и выбрать из множества жизненных вариантов лучшую версию. Мне запомнилась одна пациентка, как пример победы над собой. Девушка казалась безнадежной. Лена пришла именно в феврале 2013 года. Коллеги окрестили ее «Мисс февраль» в номинации «Грусть – тоска». На занятиях ничего не рассказывала о себе. Наклоняла голову, пряча слезы. Столько боли, сколько она прятала внутри себя, я редко видел. С психологами мы разделились на два лагеря. Одни говорили, что ее нужно лечить «в большой психиатрии», где назначат сильные препараты. Я был в меньшинстве – хотел попробовать справиться гештальт – терапией.

Она же сделала шаг – пришла в группу, правда не без помощи подруги. Но работать с «немым пациентом» крайне сложно, ведь движение должно быть обоюдным. Я решил рискнуть и поговорил с ее подругой о том, что случилось.

История начиналась банально. Фирма, где Лена работала, подарила ей за хорошие результаты путевку в Египет. Было много завистников такой щедрости руководства. Лена поехала, и там потеряла голову – закрутила короткий и бесперспективный роман с аниматором. Вернулась домой к мужу и дочери, старалась забыть тот случай. Не получалось. Более того, стала подозревать, что заразилась от него ВИЧ – инфекцией. Читала о симптомах в Интернете, искала их у себя, но сдать кровь на анализ категорически не хотела. Так каждый день Лена мучительно «убивала» себя сама.

Она так и не успела рассказать все мужу, что, возможно, облегчило бы душу, раз стереть из памяти не смогла. Он попал в ДТП, несколько месяцев пролежал в коме и умер. И вот это чувство вины перед ним, ребенком разрослось в невероятную опухоль.

- И как ей помогли выйти из этого состояния?

- Смоделировали ситуацию, что перед ней муж, и она рассказывает ему о том случае. Это было рискованно, ведь в психологическом плане ей могло стать еще хуже. Но моя «Мисс февраль» выговорилась. Слезы были почти у всех. И Лена превратилась в «Мисс май» - сама выбрала этот месяц. Она с дочкой сейчас живет в России, мы общаемся по скайпу. Лена вышла замуж, сдала анализы – ВИЧ не подтвердился. Радуется жизни.

- С 2014 года ваш центр не работает, а что можно сделать человеку самостоятельно, без помощи психолога?

- Готовиться к весне! Я бы начал с того, чтобы посмотрел на свой дом, гардероб «чужим взглядом» и убрал все лишнее. Вещи можно передать нуждающимся, от хлама, который лежит «на всякий случай» - тоже нужно избавиться. Хлам – это как «просроченные установки» в голове. Ну а главное – не приходить в ярость от всех событий, происходящих в мире. Задайтесь вопросом – лично вы можете повлиять на ситуацию, которая сейчас происходит в геополитике? А на что можете? В Донецке полно разных мест, куда можно приложить свою энергию. Когда видишь положительный результат от своего труда – это лучшая терапия. И составьте план на весну – куда поехать, что посмотреть, что почитать. Накапливайте позитив – это изменит душевное состояние!