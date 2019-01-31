Зверство в Донбассе: Хозяина зоопарка из Покровска подозревают в изнасиловании приемных малолетних детей

Известного в Донбассе владельца приюта для животных Игоря Падалко теперь подозревают не только в жестоком обращении со зверями, но и в насилии над приемными детьми. Полиция открыла уголовное производство по статье 152 часть 4 УК Украины (изнасилование лиц, которые не достигли 14 лет). Данный факт внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований. Сейчас проводятся экспертизы. Об этом сообщила журналистам спикер главного управления Нацполиции в Донецкой области Иванна Ященко.

По информации полиции под опекой мужчины 1969 года находились четверо детей (2001 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р. и 2006 г.р.). О совершении насильственных действий в отношении их стало известно, когда девочек забрали сотрудники Краматорского центра социально-психологической реабилитации. Дети сами рассказали о действиях опекуна, которые он совершал с 2014 года.

Фамилия подозреваемого не называется. Но в небольшом городе Покровск (до переименования – Красноармейск) жители и без того знают, что речь идет о главе многодетного семейства Игоре Падалко (всего семья воспитывает 14 своих и приемных детей).

Тем более, что на слуху другой скандал. Владельца зоопарка обвиняют в жестоком обращении с животными. Даже знаменитая французская актриса и певица Бриджит Бардо написала президенту Украины Петру Порошенко проникновенное письмо с просьбой спасти от Игоря Падалко умирающих львов и медведей и найти им подходящий приют.

После многочисленных проверок и разбирательств 17 января сильно истощенных четырех львов и шестерых медведей вывезли в реабилитационный центр в Запорожской области. Там спустя три дня один из львов умер. При вскрытии выяснилось, что у двухлетнего зверя отказали внутренние органы, у него был полностью обезвожен и истощен организм. Хозяин кормил животное пшеницей и старыми костями, которые изрезали желудок.

В таком виде привезли из Покровска в Запорожскую область одного из львов. Фото: Васильевский реабилитационный центр

26 января в зоопарк в Покровске пришли с проверкой сотрудники государственной экологической инспекции. Они обнаружили истощенного льва и пять медведей. Льва сразу вывезли в Запорожскую область. А медведей Игорь Падалко отказался отдавать.

И вот, 29 января грянул новый скандал. Подозреваемый в изнасиловании Игорь Падалко сообщил «Донецким новостям», что в данный момент находится дома. По его словам, 25 января он перенес гипертонический криз. У него временная потеря зрения и частично речи. Есть нарушения памяти. Падалко сказал, что из всех детей с ним и супругой остается только 7-летняя Полина. А приемные дети уже 2,5 месяца находятся в одном из детских домов. Игорь Падалко считает, что его семью сейчас просто уничтожают. Детей якобы заставили написать на него заявления.

- Мы жили счастливо, и вот теперь кто-то просто убивает нашу семью… - утверждал глава некогда большого семейства.